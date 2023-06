Quando per i genitori scatta la responsabilità per illeciti dei figli minori

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Ho un figlio adolescente molto irrequieto che, in un anno, con delle pallonate ha già rotto due volte i vetri delle finestre dei vicini. Li ho rimborsati dei danni, ma temo seriamente che combinerà altri guai e vorrei sapere quali sono le mie responsabilità.

I danni causati dal minorenne possono essere addebitati ai genitori che abitino con lui, se non riescano a provare di non averli potuti impedire. In sostanza, avendo madre e padre il dovere di educare il figlio minore e anche di sorvegliarlo se di tenera età e non in grado di comprendere le conseguenze delle proprie azioni, risponderanno - in via alternativa - come genitori o come soggetti tenuti alla vigilanza dell'incapace, rispettivamente ai sensi degli articoli 2048 e 2047 del Codice civile. Nel suo caso, essendo il ragazzo adolescente, lo si considera nella prassi come un “grande” minore perché dotato di discernimento per cui le toccherà rispondere degli danni che provocherà.

Ciò che si contesta direttamente al genitore, in pratica, è di non aver impartito al figlio un’educazione completa e rigorosa, tale da prevenire future condotte illecite (Cassazione 4303/2023). In altre parole, rientrando tra i compiti dei genitori quello di educare la prole, se - viste le circostanze - si ritenga che il ragazzo non abbia ricevuto degli insegnamenti adeguati ad evitare fatti spiacevoli nella vita sociale, nelle relazioni sportive o ricreative, li condannerà a ristorare i danneggiati.

Loading...

La legge, inoltre, ricollega la responsabilità dei genitori al requisito della coabitazione con i figli considerato che solamente vivendo sotto lo stesso tetto, sarà possibile monitorarne i movimenti. È evidente che per coabitazione si intenderà la convivenza stabile, ossia la residenza, che non verrà meno neanche nei periodi in cui uno dei genitori o il minore soggiornino fuori casa, per motivi di lavoro, di svago o di studio. Tuttavia, per danni provocati durante gite scolastiche o i campus estivi da bambini ancora piccoli, a risponderne saranno le figure deputate a tenerli a vista d’occhio e controllarne le azioni, come i maestri o le guide. Un’altra questione da chiarire riguarda i figli di coppie divise. In tale evenienza, la sorte della richiesta di risarcimento potrebbe variare.

Il non collocatario, per esempio, potrebbe sfuggire ai danni causati dal figlio che si sia messo alla guida senza patente scontrandosi con un’auto, non avendo avuto i mezzi per fermarlo (Cassazione 11198/2019) ma, d’altro canto, non basterà la semplice separazione per restare indenne da ogni responsabilità. A prescindere dal regime di affido o dalla collocazione del minore – spettando comunque a padre e madre, anche in costanza di un regime di tipo esclusivo, l’insieme dei poteri e doveri sulla prole, educazione inclusa – saranno sufficienti i reati perpetrati dal giovane a provarne le lacune educative e imputare ai genitori i danni chiesti dalla vittima che si costituisca parte civile nel processo penale. Purtroppo, si moltiplicano i casi di minorenni autori di pestaggi, violenze, procurati allarmi, lancio di bombe carta, diffamazione sui social network.

Se, invece, i minori abbiano fatto delle bravate rilevanti solo civilmente, come firmare dei contratti o assumere debiti lasciando acconti nei negozi presi da shopping compulsivo, i genitori avranno cinque anni di tempo per attivarsi ed ottenere l’annullamento di ogni accordo. Insomma, i risvolti sono molteplici e complessi e ogni vicenda avrà la sua soluzione. Di certo, la sola maniera per non essere obbligati a risarcire i danni causati dai figli minorenni sarà quella di fornire al giudice la dimostrazione di aver loro impartito un’educazione impeccabile. Una prova, in realtà, diabolica e quasi impossibile. Ragion per cui, non resterà che intepretare l’espressione “non aver potuto impedire il fatto” in maniera più elastica così da adeguarla alle circostanze concrete.