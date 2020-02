Quando Iv vota con l'opposizione / L'iniziativa del “lodo Annibali”

Lucia Annibali (Imagoeconomica)

Il giorno dopo, 12 febbraio, il copione si ripete, con la differenza che i renziani presentano e sostengono una loro proposta: non passa alla Camera il “lodo Annibali”, l'emendamento di Italia Viva al decreto Milleproroghe per rinviare di un anno la riforma Bonafede: con 49 no e 40 sì M5s, Pd e Leu battono Iv e le opposizioni, che quell'emendamento lo hanno votato.