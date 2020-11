Quando l’hotellerie non si ferma Le strategie del Gruppo Ihg Hotels and resorts che guarda avanti e conferma diverse nuove aperture nel 2021, cominciando da due nuovi alberghi a Roma di Evelina Marchesini

Le strategie del Gruppo Ihg Hotels and resorts che guarda avanti e conferma diverse nuove aperture nel 2021, cominciando da due nuovi alberghi a Roma

5' di lettura

Nonostante la Pandemia, il gruppo alberghiero Ihg Hotels and resorts guarda avanti e conferma diverse nuove aperture per il 2021. “Da destinazioni emergenti come Belgrado, Ras Al Khaimah e il deserto del Negev in Israele alle mete classiche come Parigi, Roma, Adelaide, Bali e New York _ spiega al Sole 24 Ore Eric Viale, director Southern Europe di Ihg Hotels and resorts _ il gruppo porterà avanti il debutto di diverse nuove strutture l'anno prossimo”.



Ihg Hotels and resorts riunisce diversi marchi dell'hotellerie e le aperture del 2021 riguarderanno brand differenti. Le punte di diamante saranno il debutto del Kimpton Hotels and restaurants a Parigi e Bali, il Regent a Phu Quoc, l'Intercontinental a Ras Al Khaimah (Emirati Arabi) e a Roma, il Six Senses Sharut in Israele a New York e a Roma.

Loading...

Ecco in dettaglio le aperture, dalla nostra Roma alle località emergenti e a quelle che non possono mancare nel portafoglio di un brand dell'hotellerie. Il gruppo Ihg comprende i marchi Six Senses Hotels and resorts Spa, Regent, Intercontinental, Kimpton Hotels & restaurants, Indigo Hotels, Even Hotels, Hualuxe Hotels and resorts, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express, avid Hotels, voco Hotels, Staybridge Suites e Candlewood Suites.



Roma. Il marchio Six Senses farà il proprio debutto a Roma alla fine del 2021 in piazza San Marcello, a Palazzo Salviati Cesi Mellini con 95 tra camere e suite. Con questa apertura approderà nella Capitale anche la Spa Six Senses, con i suoi esclusivi trattamenti olistici, oltre a un ristorante, una terrazza per eventi, una rooftop terrace con vista a 360 gradi sulla Capitale. Il palazzo, costruito nel 18° secolo da Tomaso De Marchis ha iconiche finestre barocche ed è sotto l'egida dell'Unesco.

Sognare con le aperture 2021 degli hotel Ihg Photogallery11 foto Visualizza

Roma è l'unica destinazione in cui il gruppo Ihg Hotels and resorts aprirà ben due nuove strutture nel 2021. Nel quarto trimestre ci sarà infatti anche il debutto dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace in via Veneto, vicino a Villa Borghese. La proprietà, già esistente, con 160 camere e suites, un rooftop panoramico, ristorante, bar e spa viene ristrutturata per adeguarsi al lusso soft degli InterContinental. L'edificio è stato progettato agli inizi del 900 dall'architetto Carlo Busiri Vici nello stile neo-rinascimentale e ospitò la biblioteca dell'Ambasciata Usa, per poi diventare un hotel nel 1993.