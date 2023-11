Quando l’innovazione trasforma nel profondo il business (anche di una Pmi)

Nel secondo step abbiamo chiesto ai venditori di inserire informazioni oltre a leggerle: com’è andata l’ultima visita? Qual è il potenziale del cliente? Che prospettive ci sono?

Questo per loro è stato un uno shock. Uno shock che ancora non è finito: per i venditori di vecchia generazione, clienti e informazioni sono proprietà personale, serve un cambiamento profondo per convincerli che è loro interesse condividere quelle informazioni in azienda.

Perciò la formazione è stata un elemento importante?

Sì, la formazione è stata un elemento fondamentale per sviluppare una nuova cultura – le informazioni come patrimonio comune dell’azienda e del venditore – che prima non c’era; e il fatto di aver coinvolto nel progetto di formazione i consulenti esterni ha dato una credibilità ancora maggiore.

Questo soprattutto per i venditori di esperienza, perché per i “nuovi” promoter e per altri ruoli è stato tutto più facile: i giovani non partono da un pregresso, se gli dici “dopo ogni visita mi devi compilare questo report” danno per scontato che sia la cosa giusta da fare, non gli pesa.

Anche nel caso del magazzino ci aspettavamo difficoltà, ma è stato tutto relativamente facile: all’inizio il magazziniere era abituato a dire “quell’articolo lo trovi nel secondo scaffale, fila tre” e si andava a memoria… solo che bisognava gestire migliaia di referenze, e anche la memoria umana ha un limite.

Ora il PC ti dice dove devi andare per depositare o ritirare un prodotto con il muletto, e ti rendi conto subito di quanto tempo ti fa risparmiare: quando ho iniziato io capitava che arrivassero 2.000 gomme, dovevi spostarne magari altrettante a mano, una a una, per fare spazio; adesso le gomme stanno in ceste catalogate, sposti 4 o 5 ceste e hai già spostato 500 gomme… Per il magazziniere la trasformazione digitale è stata molto più semplice da assimilare che per il venditore.

Altri cambiamenti importanti ci sono stati sul fronte amministrativo, per esempio la firma digitale DocuSign: per concludere accordi commerciali, specie quelli che coinvolgono i produttori per premi o altro, avevamo sempre bisogno di un cartaceo, un timbro, una firma di un cliente… Con la firma digitale integrata nel CRM i venditori hanno capito da fin da subito il risparmio di tempo rispetto a prendere l’auto e andare da un cliente solo per una firma su un accordo già concluso.

In sostanza il digitale negli ultimi 15 anni ha cambiato del tutto il nostro modo di lavorare, in tutte le aree dell’azienda: vendite, logistica, amministrazione.

*Responsabile della Digital Academy, Newton S.p.A.

