Quando l’Nft va oltre l’arte ed entra in azienda: le applicazioni che emergono

In Cina a fine mese sarà operativa una piattaforma blockchain a disposizione di singoli e aziende, purché si tenga lontana dalle criptovalute che continuano a essere messe al bando. La Blockchain Services Network sarà l'infrastruttura, gestita da una società pubblica, incaricata dello sviluppo di Nft, per la creazione – in gergo tecnico si dice minting – e la gestione successiva dei token non fungibili, esplosi nel corso dell'ultimo anno nel campo dell'arte e dei collectibles e che adesso stanno ...