Quando il makeup diventa trattamento <b/>Prodotti “‘tutto in uno” che racchiudono ciò che serve alla pelle per apparire perfetta e luminosa tutto il giorno. Soluzioni multitasking per ottimizzare ogni minuto della beauty routine mattutina. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

2' di lettura

Cos'è. L’incontro ideale di skincare e make-up, ovvero un “‘tutto in uno” che racchiude ciò che serve alla pelle per apparire perfetta e luminosa tutto il giorno. Una soluzione smart per chi ama le formule multitasking o semplicemente ha poco tempo e vuole ottimizzare ogni minuto della beauty routine mattutina.



Una pelle dall'aspetto uniforme e radioso, all'istante, e più giovane e levigato, con l'uso costante: questo il duplice risultato che accomuna le tre formule che abbiamo scelto. Con un ulteriore fil rouge: l'effetto di luminosità in trasparenza (e qui sta l'evoluzione rispetto al finish ‘satinato') che è assolutamente contemporaneo e di tendenza, anche se in realtà non è da interpretarsi come aspetto puramente estetico ma, come emerso da una recente analisi Mintel per Cosmetica Italia, il concetto di «luminosità» è infatti legato a doppio filo al benessere: una pelle lucente è indice di salute e il cosmetico contribuisce a risaltarne il livello di idratazione, senza coprire più dello stretto necessario.



Noi donne, in altre parole, amiamo sul viso l'effetto “healthy glow”, creato innanzitutto con una pelle sana e ben curata quotidianamente, ma anche con un makeup che non sia tanto coprente quanto levigante e uniformante, che lasci comunque intravvedere la pelle e ne esalti la radiosità. A questo punto, si può considerare anche di non applicare il blush, che risulta superfluo.



Un ultimo consiglio: se si passa la giornata all'aperto, e il trattamento giorno non contiene filtri Uv, è necessario applicare come base una formula con Spf.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Your Skin But Better CC+ Spf 50 di IT Cosmetics è fondotinta, siero, primer levigante, correttore cromatico, trattamento anti-età e protezione UV in un solo prodotto. Nel tempo, aumenta l'idratazione cutanea e migliora l'aspetto della grana della pelle, rendendola più vitale grazie a collagene idrolizzato, peptidi, vitamine e antiossidanti. In dodici varianti (39 euro sul canale Qvc e in profumerie selezionate Douglas).