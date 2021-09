Quando Milley, capo delle forze armate Usa, “rimosse” Trump dagli arsenali nucleari

Pentagono chiama Cina

Milley, per tenere le redini di potenziali crisi, ebbe in quel periodo anche telefonate ai massimi livelli con i vertici militari della Cina, avversario strategico ma in quel frangente preoccupato anzitutto per il caos alla Casa Bianca. E, sul fronte domestico, ricevette urgenti chiamate dallo Speaker democratico della Camera Nancy Pelosi, che chiese e ricevette rassicurazioni sulla sicurezza dei missili nucleari. Pelosi ammonì apertamente Milley della “pazzia” di Trump e Milley le rispose che “concordava pienamente su tutto”. Fu proprio la conversazione con Pelosi a spingere in realtà Milley a rompere ogni indugio e agire per neutralizzare in segreto Trump.

200 interviste, documenti e note

“Peril”, il terzo volume di Woodward sulla Casa Bianca di Trump, è basato su oltre 200 interviste con protagonisti di quei giorni tesi e di crisi. Woodward e Costa sono anche riusciti a ottenere e consultare agende, diari, documenti, e-mail, appunti e trascrizioni di riunioni. Il ritratto che ne emerge non è del tutto nuovo ed oggetto anche di altri resoconti sugli ultimi giorni della Casa Bianca di Trump: quello di un Presidente al tramonto furioso e isolato. Che si scaglia contro i suoi stessi consiglieri rimasti al suo fianco, sempre meno, e che cerca in qualunque modo di restare al potere. In rilievo emerge anche un duro faccia a faccia con il vicepresidente Mike Pence nello Studio Ovale il 5 gennaio. Capitoli sono infine dedicati al suo avversario democratico poi vittorioso, Biden, e alla sua decisione di correre per la Presidenza per scalzare Trump.