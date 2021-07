Quando le monete dei Maya crescevano sugli alberi di cacao

I gesuiti diventano grandi distributori e promotori della cioccolata in Europa; i domenicani, che seguono una tradizione religiosa piuttosto rigida, ritengono che la bevanda «riscaldi troppo il sangue…» e per lungo tempo esprimono la loro forte critica e manifestano una totale opposizione.

L’attività commerciale del mondo religioso disturba i mercanti spagnoli che vogliono a ogni costo mantenere il monopolio della distribuzione del cacao in Europa.

I religiosi non riescono a salvaguardare la loro posizione, soprattutto dopo che le monache di Oaxaca hanno addolcito la bevanda amara con il miele, lo zucchero di canna e le spezie.

È in questa forma che nel 1590 la bevanda arriva in Spagna, nel 1606 in Italia e in seguito nell’area germanica (Germania, Austria, Svizzera). In Francia, Anna d’Austria la introduce alla corte in seguito al matrimonio con Luigi XIII. La Compagnia olandese delle Indie occidentali la importa ad Amsterdam nel 1621 e nel 1635 la si trova in Belgio. La sua diffusione in tutta Europa è un immenso successo, cui segue un abbassamento dei prezzi al consumo; come per il caffè, nascono luoghi pubblici in cui si può bere la cioccolata. I medici incoraggiano il consumo della bevanda e Casanova ne paragona gli effetti afrodisiaci a quelli dello champagne. Goethe segue il consiglio dell’amico Alexander von Humboldt e mette in valigia del cioccolato.

Occorre tuttavia attendere i grandi industriali del XIX secolo perché il cioccolato in forma solida si diffonda in ogni strato sociale. I nomi di questi grandi cioccolatieri solleticano le nostre papille gustative: Pelletier, van Houten, Volker, Cailler, Suchard, Meunier, Daniel Peter che inventa il cioccolato al latte e diventa socio di Kohler prima di fondare una società con la Nestlé, nel 1929.