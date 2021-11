Quando Moravia disse no ad Anne Frank

Alberto Moravia

Questo accadeva i primi di giugno. Un mese più tardi la scelta del prefatore sembrava finalmente risolta, facendo anche tesoro dei consigli ricevuti da Otto Frank. Così, il 15 ottobre, Luciano Foà gli comunicava la notizia tanto attesa: «È quasi certo che a presentare l’edizione italiana del libro sarà Alberto Moravia, il nostro migliore romanziere. Appena riceveremo la sua breve prefazione, il libro sarà pubblicato».

La decisione di rivolgersi a Moravia sembrava dunque la carta migliore da giocare. Scrittore impegnato e di successo, aveva tutti i requisiti necessari per promuovere il libro. E fu Giulio Einaudi in persona a rivolgersi direttamente allo scrittore romano: «Caro Moravia, tu certo conosci il Diario di Anna Frank, la ragazza israelita olandese [sic] che visse quasi due anni nascosta durante l'occupazione nazista e perì poi nei campi di sterminio […] Stiamo per pubblicarne la traduzione italiana. La traduzione francese ha la prefazione di Daniel Rops, quella americana di Eleonore Roosevelt. Ma noi vorremmo invece presentarlo con una prefazione, che soprattutto mettesse in luce il valore anche psicologico di questo documento d'una adolescenza svoltasi in così strane circostanze. Perciò ci rivolgiamo a te. Una tua prefazione ci sarebbe molto gradita».

Moravia accettò l'invito, anche se, pare, non con particolare entusiasmo. Rispose in modo assai sbrigativo, aggiungendo questo nuovo lavoro all'elenco delle tante cose che aveva messo in cantiere: a cominciare dal battesimo di una rivista, «Nuovi argomenti», fondata con Alberto Carocci proprio in quello stesso 1953, e dalla stesura de I racconti romani e de Il disprezzo, che videro la luce l'anno seguente. Alla proposta di Einaudi del 21 settembre seguì una risposta quasi telegrafica: «Va bene per la prefazione al libro di Anna Frank che però non ho, in alcuna lingua. Ti prego di mandarmelo. Tieni però conto che non potrà essere lunga perché ho moltissimo da fare». Sta di fatto che alla fine del 1953, il libro era già pronto. «Attende soltanto la tua breve prefazione per uscire», gli scriveva Giulio Einaudi il 12 gennaio 1954. Nonostante i ripetuti inviti, Moravia non la scrisse mai. Alla Einaudi non restava allora che “guardarsi” in casa.

Così il compito venne affidato a Natalia Ginzburg, cioè a colei che per prima all'interno della casa editrice aveva letto il libro e raccomandato la sua traduzione. «Provo a fare prefazione», rispose da Roma via telegramma il 14 febbraio. Due settimane dopo, la missione era compiuta. Il 3 marzo spediva tutto a Torino.Quella che da allora in poi diventerà la prefazione italiana al Diario – e, successivamente, ai Diari – arrivò dunque sul filo di lana. Il nome di Natalia Ginzburg venne deciso all'ultimo momento e “in seconda battuta”, dopo che tutto era pronto per la stampa e dopo che Moravia aveva dato forfait.