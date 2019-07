Quando gli intelligenti si comportano da stupidi Dagli anni Novanta, soprattutto nei paesi nordeuropei, si sta registrando un declino dell'intelligenza di Gilberto Corbellini

5' di lettura

Il Novecento sarà ricordato come il secolo in cui nella maggior parte dei paesi occidentali ci sono stati significativi aumenti dell'intelligenza (effetto Flynn), misurata dai punteggi del quoziente intellettivo (QI). Mentre l'effetto Flynn si sta verificando nei paesi in via di sviluppo, dagli anni Novanta, soprattutto nei paesi nordeuropei, si sta registrando un declino dell'intelligenza. Abbastanza sensibile. Nella percezione comune l'intelligenza è considerata un tratto molto apprezzabile, alla pari o più dell'estetica. In realtà, vi sono prove che elevati livelli di capacità cognitive (che sono le uniche prestazioni che possono essere correttamente definite intelligenza) non bastano perché le persone decidano o giudichino in modi razionali.



Ognuno di noi, nel privato, conosce persone molto intelligenti che si comportano in modi del tutto irrazionali. Un nome pubblico per tutti: Steve Jobs, che a fronte di una diagnosi di cancro decise di curarsi con pseudo-medicine naturali, e la malattia lo portò alla morte inevitabilmente.

Numerosi i premi Nobel scientifici che hanno creduto allo spiritismo, alla telepatia, all'omeopatia, o che hanno negato il ruolo dell'HIV quale causa dell'AIDS e il cambiamento climatico. È di una facilità imbarazzante trovare fisici anche molto autorevoli o famosi che negano l'evoluzione darwiniana, ovvero che dicono inaudite scempiaggini quando su biotecnologie, neuroscienze, economia, psicologia, etc. Anche chimici o i biologi possono esprimere giudizi irrazionali. Medici o ingegneri non sono scienziati e sono più soggetti a condividere credenze irrazionali.



La questione è di interesse sia sociale sia epistemologico. Sul piano sociale queste figure causano danni devastanti, perché consentono di polarizzare le discussioni. Ovvero consentono di dire che: “gli scienziati sull'argomento X sono divisi”. Quindi negano che sia provato ciò che è già provato al di là di ogni ragionevole dubbio: X può stare per ogm, staminali di qualunque genere, cambiamento climatico, rischiosità dei vaccini, l'efficacia dell'omeopatia, psicofarmaci, etc. Il problema non è risolvibile e si può solo sperare che un qualche senso di vergogna o timore per la propria reputazione scientifica riduca la presunzione di poter o dover dire quel che passa per la testa, anzi per la pancia, solo perché ci si è dimostrati intelligenti in qualche ambito.



Da un punto di vista epistemologico o meglio di psicologia cognitiva, il fenomeno è stato largamente studiato e si è visto che i testi di intelligenza non misurano la capacità di fare scelte o giudicare in modi razionali. Gli psicologi cognitivi hanno scoperto da decenni che la razionalità umana è limitata e che decidiamo e giudichiamo ricorrendo a euristiche e bias, che di regola ci fanno sbagliare. Il Nobel per l'economia a Daniel Kanheman, fu dato per aver provato un'incapacità cognitiva, piuttosto che delle capacità, come per esempio l'intelligenza. Dove si situa l'intelligenza nella possibilità di superare i limiti della razionalità umana?