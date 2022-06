Quando un paese e le sue storie si davano appuntamento al “Dopo”

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

State attenti. Non lasciatevi fuorviare dal titolo. Un titolo (Il Dopo) suggestivo quanto depistante. Che induce a pensare a qualcosa che ricomincia dopo una fine. A qualcosa che non c'è più, che vive solo di ricordi.

Non fatevi neppure ingannare dalla sottile allusione a un mondo in divenire diverso dall'attuale. No, non è questo il punto. Il Dopo è semplicemente un accogliente posto di ritrovo che da oltre un secolo, esattamente dal primo maggio 1921, fa il suo prezioso e benedetto lavoro: che è quello di ricevere la gente, quando la gente ha voglia di stare assieme ad altra gente. Raccontandosela o giocando a carte, meglio se davanti a un bicchiere di rosso o a un caffè corretto con una punta di grappa o di cognac. Dell'apericena non si parla ancora. Ma forse in futuro, chissà...

Loading...

Il Dopo è questa cosa qui: un punto di aggregazione che ha fedelmente accompagnato la storia di Lessona, un paese di circa tremila abitanti ai piedi delle alpi biellesi. E Lessona è anche il posto del cuore di Luciano Clerico, l'autore di questo bel libro che in Lessona ha sempre trovato il suo punto di riferimento, il suo baricentro esistenziale anche quando lo stesso Clerico, inviato e corrispondente da New York dell'Ansa, era in altri mondi e in altre faccende affaccendato.

Tolto un primo equivoco, ne togliamo anche un secondo: quello delle “radici” e della nostalgia. Pericolo sempre in agguato quando si ha un forte legame con qualcosa o con qualcuno cui vogliamo bene. Ebbene, pericolo sventato: l'amore per Lessona, per queste colline e per la sua gente, non fa velo a Clerico. Che da abile narratore non si fa incantare dal richiamo del borgo. Anzi, ne vede bene i difetti, le debolezze, le esagerazioni, le fragilità. E proprio da queste crepe fa scaturire la luce che illumina una ricca galleria di varia umanità, che con le sue storie ci proietta in un mondo senza confini.

Ognuno di noi, dovunque sia nato e vissuto, ha infatti incrociato figure di questo tipo. Lo zio esotico che racconta i viaggi di gioventù, l'amico che la sa lunga, il timido che si nasconde sparandole grosse, il povero che si finge ricco, lo sportivo che ogni giorno s’inventa un nuovo record strabiliante. Figure che sembrano di altre epoche, di altre letture o altri riferimenti cinematografici. Ma se invece proviamo ad attualizzarle, trasformando il bar e la casa del Popolo nella non sempre magica rete di internet e dei social, ecco che tutto ritorna al suo punto d'origine: che è quello di darsi una propria identità, una caratterizzazione per sentirsi parte di una comunità.