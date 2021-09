Quando le Pmi inaugurarono il quarto capitalismo

In merito a questa richiesta di Confindustria, Prodi aveva fatto sapere di essere perfettamente d’accordo: se non altro, perché era stato tra i primi economisti a intuire le potenzialità delle piccole-medie imprese. «Il mercato unico europeo e la moneta unica, che ne è la massima conseguenza, sono di per sé una potente spinta alla competitività delle imprese che offrono loro un grande mercato. E anche quelle piccole, se vogliono essere moderne, debbono avere un grande mercato». Così il premier s’era espresso in una trasmissione televisiva, “Maastricht Italia” andata in onda nel gennaio del 1997 e condotta dal giornalista dell’«International Herald Tribune» Alan Friedman.

Tuttavia, in Confindustria si era ben consapevoli delle criticità del sistema-Paese. Poiché l’Italia figurava nella graduatoria internazionale della competitività al 28esimo posto e, ancora più giù, al 41esimo

per efficienza del sistema bancario, al 44esimo per la politica fiscale

e un gradino sotto per la stabilità del sistema politico. Ci sarebbe

voluto dunque uno sforzo notevole per risalire la china su molteplici fronti, al fine di ridurre certe stridenti defaillance

di ordine strutturale e di natura istituzionale.

In particolare, per quanto concerneva le Pmi occorreva che venissero adottati appositi incentivi, tali da agevolare un incremento delle loro esportazioni e nel contempo alcune misure (a cominciare da quelle per alleviare la morsa della burocrazia) che servissero anche a evitare l’esodo delle microimprese verso i Paesi che offrivano migliori condizioni di agibilità. A Viale dell’Astronomia s’era deciso perciò di valutare i problemi e le prospettive che l’entrata dell’Italia nella Ue avrebbero posto alla piccola industria in un seminario, svoltosi a metà marzo, dal titolo “L’anno della verità”, in quanto doveva essere chiaro che era indispensabile costruire al più presto una “campata” per non compiere un «pericoloso balzo all’indietro sia verso vecchie e stantie tentazioni inflazionistiche e svalutazionistiche», sia verso «certi lavori socialmente utili, prepensionamenti, sussidi di settore e di categoria, magnanimamente concessi dal Principe della politica». Anche per questo bisognava agire in modo che le piccole imprese riuscissero, a loro volta, a farsi avanti soprattutto senza più avvalersi del “lavoro nero”, di larghi margini di evasione fiscale e di espedienti dell’”economia sommersa”. Ma se il comportamento di alcune micro-aziende non era cristallino, non per questo andava generalizzato; e non tenere invece debito conto di quanto fossero stati risolutivi, nelle aziende con le carte in regola, la capacità di lavorare duro e il talento personale di quanti ne erano a capo, per camminare al passo con le variazioni della domanda e il mutare delle convenienze. Tanto che da questo molecolare e multiforme universo erano sorte negli ultimi anni numerose medie imprese,

specializzatesi man mano in determinate produzioni di alta gamma e affermatesi perciò su importanti mercati esteri. Le si chiamava con il neologismo di “multinazionali tascabili”.

In pratica, era spuntato una sorta di “quarto capitalismo” dopo il primo (quello costituito dalle grandi famiglie storiche della nostra industrializzazione novecentesca), il secondo (quello imperniato sull’impresa pubblica) e il terzo (quello di tante piccole aziende fattesi largo con il successo di alcuni “prodotti di nicchia”

a cui andava perciò a pennello lo slogan/appello del convegno

di Piccola Industria “Saper crescere, poter crescere” indetto

da Confindustria nel marzo 2001 a Parma.