Quando il populista gioca a fare il banchiere centrale

Ma al di là di una presunta avversione antropologica, c’è una incompatibilità strutturale tra le finalità politiche di un populista è quello che è oggi il mestiere del banchiere centrale. Per l’analisi economica il populista è un politico “speciale”. In quanto politico, la sua finalità è quella di massimizzare il consenso elettorale, quindi il suo orizzonte temporale tende a essere breve. Poi la sua specificità è quella di essere con il “popolo”, contro le élite: le politiche economiche devono essere, o almeno apparire, redistributive.

Ma se è questo il populismo, la collisione con il banchiere centrale è inevitabile. Il banchiere centrale deve essere un tecnocrate con un orizzonte lungo, e tutelare in quella prospettiva il valore della moneta che i cittadini utilizzano. È cioè un Signor No: deve impedire che la moneta venga utilizzata dal politico per interessi di breve periodo e di parte, che sono poi due caratteristiche intrecciate. Quindi l’architettura istituzionale deve garantire al Signor No di essere indipendente. Ma un populista non può accettare un Signor No: se il burocrate non dice sì, lo si sostituisce.

Ma una politica monetaria miope implica per il Paese che la subisce il rischio bolla. Il rischio bolla si può presentare come una inflazione dei prezzi al consumo, o dei prezzi finanziari, o dei prezzi degli immobili, o con una svalutazione. Se è questo quello che può succedere in prospettiva, i mercati votano: pollice verso per il populista che vuol fare il banchiere centrale.