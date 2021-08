Quando la posta in gioco è davvero alta meno ci pensiamo meglio è

A proposito di pressione e ansia da prestazione racconta nella sua autobiografia “The Inner Voice: The Making of a Singer” (Penguin, 2004) in un modo così sincero e quasi commovente, un episodio che la segnerà profondamente. Porta in scena “Le Nozze di Figaro”. Sta approcciando un'aria che aveva cantato centinaia di volte e che era certamente difficile, ma assolutamente alla sua portata, anzi, un suo vero e proprio cavallo di battaglia. La stessa aria che nel 1991, grazie ad una sostituzione dell'ultimo minuto della protagonista, aveva segnato l'inizio della sua strabiliante ascesa. “Quell'aria non è mai stata facile - scrive – però la conoscevo benissimo, avevo un'enorme esperienza al riguardo”. Eppure, in quel momento non riusciva a respirare, a trovare aria sufficiente nei polmoni; il diaframma le era nemico. Riuscì a malapena a portare a termine un'esibizione mediocre. Da quel momento le cose andarono sempre peggio, i problemi si cronicizzarono. “Ero logorata da una voce interiore molto negativa. Un chiacchiericcio nell'orecchio che diceva: non fare questo, non fare quello, il respiro è scarso, la lingua è andata troppo indietro, il palato è basso, rilassa le spalle”. Le cose peggiorarono. Nel 1998 si trovava a La Scala alle prese con la “Lucrezia Borgia” di Donizetti. Venne sommersa da una bordata di fischi da parte degli impietosi loggionisti. La sua performance era stata oggettivamente insufficiente. I fischi andarono avanti per l'intera scena finale. “Iniziai a tremare e continuai a tremare per giorni” scrive, ricordando quell'episodio emotivamente devastante. I mesi successivi furono un vero incubo. “Una notte oscura dell'anima” è la definizione che diede di quel periodo. “Consumata dal terrore ogni cellula del mio corpo gridava: no! Non posso farcela. Mi sentivo morire”. Un'esperienza singolare, ma non rara nel suo mondo. Ne hanno fatto le spese grandi artisti come Glenn Gould, Vladimir Horowitz, Barbara Streisand, tra gli altri.Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Ogni storia ha, naturalmente, connotati particolari, ma alla base sembra esserci sempre lo stesso fenomeno, quello che gli specialisti chiamano “chocking” (soffocamento). Una pressione eccessiva che determina, e non solo nei principianti, negli insicuri, nei dubbiosi, ma proprio nei migliori, nei più solidi, nei più talentuosi, un blocco delle qualità a loro più congeniali, una vera e propria paralisi cognitiva. “Soffocamento”, era proprio questa la sensazione che provava Renée Fleming sul palco. Niente aria, perdita di lucidità, certezza che il fallimento era diventato inevitabile.

La cosa che fa veramente impressione del “chocking” è che si tratta di un fenomeno del tutto interno alla persona. Sono i nostri stessi pensieri a determinare quello stato d'animo che ci porta al fallimento. Niente di oggettivo, nessuna difficoltà imprevista, solo la contemplazione della possibilità di fallire che, amplificata dal nostro cervello, determina, essa stessa, le condizioni effettive del fallimento. Ma da dove origina questa spirale perversa di aspettative, ansia e panico? Coloro che più si sono occupati di studiare il fenomeno sono concordi. Se pensi troppo alle probabilità di un fallimento, anche quando il fallimento è l'ultima cosa che dovrebbe verificarsi, queste stesse probabilità crescono esponenzialmente. Quando la paura di sbagliare prende il sopravvento si innesca un meccanismo per il quale iniziamo ad auto-analizzarci: “Starò facendo bene?”, “Sarebbe meglio se facessi così invece che cosà?”, “Sarò in grado di rispondere alle aspettative?”, e così via. Ci concentriamo su noi stessi invece che su ciò che dovremmo fare. Questo blocca gli automatismi appresi e rende meno fluida, spontanea ed efficace la nostra azione. Un ginnasta esperto non pensa all'esercizio, lo esegue. Un pianista esperto non pensa alle note da suonare, le suona. Un cantante di talento non ricorda lo spartito, lo interpreta automaticamente. Quando, invece, la preoccupazione ci induce a pensare troppo a ciò che stiamo per fare, questi automatismi acquisiti si bloccano e così la magia di quelle performance, la loro naturalezza e bellezza. Il talento viene mortificato dal controllo, l'ispirazione dalla ragione. Questo genere di deliberazione uccide tutto ciò che l'eccellenza nell'arte, nello sport, ma, spesso, anche nel lavoro, invece, può produrre. Siam Beilok, psicologa dell'Università di Chicago ha studiato questi meccanismi utilizzando come protocollo sperimentale proprio il golf. Tra i mille risultati interessanti delle sue ricerche c'è, per esempio, quello che mette in evidenza una relazione inversa tra efficacia dei colpi e livello di coscienza dei giocatori. Tanto più a lungo i golfisti vengono indotti a riflettere sulla meccanica dei loro colpi, tanto minore sarà la probabilità di andare in buca, e viceversa. Questo vale però solo per i giocatori esperti. I principianti, invece, hanno molto bisogno, per imparare, di pensare ad ogni singolo movimento, ad ogni singolo muscolo, ad ogni possibile variante del colpo, per aumentarne l'efficacia. Ma quelli che, invece, sono già esperti dovrebbero, piuttosto, sospendere la deliberazione cosciente ed andare con l'autopilota.

Eppure, ogni tanto, quel salvifico autopilota viene disattivato. Perché? Qui si innesta un ulteriore elemento del nostro ragionamento. Sospetto che questo possa capitare quando la posta in gioco diventa davvero alta. Noi economisti insegniamo che, in genere, la relazione tra l'impegno che un individuo profonde in una certa attività e l'incentivo associato a quell'attività, la ricompensa, il premio, è una relazione monotòna, con l'accento sulla terza “o”. Significa che se l'incentivo cresce, certamente l'impegno profuso e, possibilmente, anche la performance, non diminuiranno. Ne consegue che, per ottenere performance migliori, sarà sufficiente aumentare gli incentivi. Questo in alcuni casi è empiricamente vero. Ma solo in alcuni casi ben definiti. Per esempio, quando il compito da svolgere è molto semplice, meccanico e ripetitivo. Quando, invece, il compito in questione, magari, richiede un minimo di creatività per essere svolto, allora, all'aumentare degli incentivi possiamo osservare una riduzione della performance. Sappiamo queste cose più o meno dagli anni '60, eppure la vulgata e la pratica organizzativa e manageriale ancora faticano ad accogliere tali risultati. Non sempre e non automaticamente alzare la posta produce performance migliori. Le persone sotto il peso delle ricompense, spesso, crollano. Claude Steele è professore emerito di psicologia all'Università di Stanford. In uno dei suoi esperimenti sottopose a degli studenti una serie di test che, disse, dovevano valutare il loro livello di intelligenza. Dai risultati emerse una significativa differenza tra la media dei risultati dei partecipanti bianchi che ottenevano punteggi nettamente superiori rispetto a quelli ottenuti dagli studenti neri. Stranamente, però, quando lo stesso test veniva presentato come un esercizio preparatorio per l'esame finale, questa differenza magicamente scompariva. Lo stesso capitava con le ragazze alle quali venivano sottoposti test via via descritti o come strumenti di misurazioni delle differenze cognitive tra i generi, oppure come semplici esercizi di ripasso delle nozioni apprese. Quando faccio un test simile, sembrano suggerire i risultati di Steele, posso essere indotto ad una performance migliore o peggiore in base al fatto di pensare o meno che gli altri si aspettano da me una certa performance. In questo modo i pregiudizi si auto-rafforzano e le differenze si ingigantiscono. Sono tutti esempi che mostrano come, in certe occasioni, che possono anche essere create ad arte, l'attivazione della deliberazione razionale può dimostrarsi assolutamente controproducente.

Il legame tra queste considerazioni e i casi sportivi citati in apertura può sembrare più o meno robusto, è presto per dirlo; certamente, la questione della pressione cui lo star system, gli sponsor e i media, sottopongo questi giovani atleti e performers andrebbe affrontata con maggiore apertura e sincerità. Lo ha fatto Renée Fleming, così come André Agassi. Non possono rimanere casi isolati.

Gli insegnamenti che possiamo trarre dalle loro storie è un insegnamento che può essere utile a ciascuno di noi. Non è possibile misurare il merito sulla base del successo; non è possibile incentivare il successo aumentando la posta in gioco; esistono forme di competizione buone e forme tossiche. C'è quella competizione che spinge all'impegno e alla ricerca dell'eccellenza, così come, al contrario, c'è quella competizione che schiaccia e umilia vincitori e vinti. Noi tutti, prima o poi, siamo chiamati a decidere da che parte stare. Lo saremo molto più spesso di quanto generalmente pensiamo. Con gli atleti impegnati alle Olimpiadi, coi nostri colleghi e collaboratori al lavoro, coi nostri figli e i loro amici, con i nostri studenti e con i loro insegnanti, con chi ce l'ha fatta, intorno a noi, e con chi, invece, arranca e rischia di essere lasciato indietro. Alzare la posta e spingere verso una maggiore competizione non sempre è la soluzione. Piuttosto, a volte, è proprio questa la causa del problema.