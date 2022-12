Quando il robot in piena libertà è davvero collaborativo

«Normalmente - osserva Pupa - le prestazioni di un addetto con molta esperienza sono considerate a più alto valore aggiunto, per cui si tende a destinarle a compiti più complessi. Questo avviene anche nel nostro sistema, in cui l'apporto del robot è considerato a minor valore aggiunto e quindi indirizzato a task più semplici».

Il livello di “esecuzione flessibile”, invece, «si occupa di pianificare le traiettorie del robot mobile - spiega Pupa -. Il movimento della macchina è quindi sempre “collision free”, cioè progettato per schivare sempre le persone. Ma per garantire la sicurezza secondo le normative, limita anche la velocità di movimento del robot, che quando si dirige verso l'operatore deve sempre spostarsi lentamente, anche per prevenire movimenti inattesi delle persone. Grazie all'utilizzo delle telecamere intelligenti siamo poi in grado di individuare i movimenti relativi tra robot e persona, in modo tale che se la macchina si sta allontanando non c'è bisogno di rallentarne il movimento, con un vantaggio quindi nei tempi di esecuzione».

Università connessa all’impresa

Quali sono le prospettive di utilizzo reale di una soluzione di questo tipo? «Il livello di sviluppo che abbiamo raggiunto - sostiene Pupa - è molto avanzato, perché abbiamo testato la soluzione in diversi casi d'uso. L'architettura di controllo che abbiamo sviluppato è modulare e scalabile e, una volta che si entra in possesso del modello del robot, è facilmente applicabile a qualsiasi situazione».

Insomma, la ricerca condotta non è soltanto teorica ma potrebbe già avere un suo impiego concreto in situazioni operative.

Quanto all'importanza di attività congiunte tra università e aziende, Pupa ha le idee chiare. «Agli inizi del prossimo anno condurrò la “difesa” del mio dottorato e il mio desiderio è continuare l'attività in accademia. Ma anche se vorrei continuare a lavorare in università, le collaborazioni con le imprese sono fondamentali per chi fa ricerca. A me hanno permesso di imparare davvero tanto della mentalità e dell'organizzazione del lavoro nelle imprese, anche sulle piccole cose».