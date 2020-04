Quando il sapone è anche idratante Una formula indispensabile in questo periodo in cui dobbiamo lavarci frequentemente le mani. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Cos'è: Una formula indispensabile in questo periodo in cui dobbiamo lavarci frequentemente le mani. Acqua calda e sapone rappresentano infatti una combinazione apparentemente banale, ma in realtà è una delle armi che abbiamo a disposizione per limitare la proliferazione batterica e in particolare del coronavirus (o Covid-19).



Lavarci le mani, senza tralasciare nessun punto (soprattutto tra le dita e sotto le unghie) e arrivando fino ai polsi, insaponando entrambe le mani per mezzo minuto (più o meno il tempo necessario per cantare due volte tutta la canzoncina “Tanti auguri a te”), è utilissimo non solo ogni volta che torniamo a casa se siamo usciti a fare la spesa, ma anche dopo che abbiamo toccato qualcosa che arriva dall'esterno, come la posta e le consegne a domicilio.



Qualcuno, giustamente, si chiederà come sia possibile che un virus così aggressivo possa essere debellato sulla pelle con semplice acqua e sapone: il motivo è molto semplice ed è nella struttura del coronavirus, che ha una sorta di involucro di lipidi (grasso) che si scioglie o con sostanze molto alcoliche o con, appunto, un sapone. In questo modo, il virus non può più danneggiare l'organismo, in altre parole è come disinnescare una bomba.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Sapone Gel Mani e Viso con Acqua micellare di Spuma di Sciampagna contiene un agente antibatterico naturale delicato. Adatto anche alle pelli sensibili come quella del viso e dei bambini (dai tre anni) grazie al pH neutro sulla pelle, è dermatologicamente testato (euro 1,99 per 400 ml su tigota.it, sui siti della gdo e al supermarket).



Liquid Soap – Coconut & Lime di Harbor Natural Cosmetics ha più del 98% di ingredienti di origine naturale, tra i quali l'olio di cocco, idratante e nutriente, e l'estratto di lime che svolge un'azione antibatterica. Non contiene SLES e parabeni. Ha una piacevole fragranza agrumata e dolce (euro 5,99 per 500 ml online su douglas.it e nei punti vendita).