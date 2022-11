Quando le scienze comportamentali scendono in campo a difesa dei consumatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fin dalla sua nascita come scienza, l’economia ha cercato non solo di comprendere il mondo sociale, ma anche di agire su di esso per cercare di renderlo migliore. Friedrich von Hayek segna bene il punto in un suo saggio del 1933: «È probabilmente vero che l’analisi economica non è mai stata il prodotto di una curiosità intellettuale distaccata sul perché dei fenomeni sociali, ma di un’intensa urgenza di agire su un mondo che suscita profonda insoddisfazione». Prosegue poi sulla stessa linea citando Arthur Pigou: «Non è la meraviglia, ma piuttosto l’attivismo sociale che si ribella allo squallore delle strade sordide e alla tristezza delle vite sfiorite, questo è la scaturigine della scienza economica». Come ci ricorda poi il filosofo dell’economia Eric Angner, non è un caso che «I saggi di economia si concludano, in genere, con un paragrafo dedicato alle implicazioni politiche, forse per giustificare la rilevanza delle idee espresse con il potenziale di informare le politiche pubbliche e quindi rendere il mondo migliore».

Strumento per la politica

Una volta determinato un certo obiettivo di importanza collettiva – il risparmio e la sostenibilità energetica, la salute pubblica, la riduzione della corruzione e della criminalità, solo per fare qualche esempio, etc. – il policy-maker ha a sua disposizione molti strumenti per spingere l’azione dei cittadini. Questi strumenti operano tutti, in un modo o nell’altro, secondo la stessa logica: quella degli incentivi. Le agevolazioni fiscali per l’installazione dei pannelli solari o l’acquisto di un’auto elettrica ne sono un esempio, così come la tassazione su prodotti dannosi per la salute come le sigarette o l’alcol. Implicano una forma di disincentivo anche quelle norme che vietano certe scelte: andare in moto senza il casco, in auto senza allacciare la cintura di sicurezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In questi casi il costo associato può essere sia monetario, una multa, che detentivo, la privazione della libertà per un certo periodo di tempo.

Il funzionamento di questa leva viene analizzato assumendo che i cittadini siano capaci di ragionare razionalmente sul rapporto costi-benefici associato alle loro azioni. Se il costo atteso di un certo comportamento, violare una legge, per esempio, dovesse risultare maggiore del suo beneficio, allora un soggetto razionale dovrebbe determinarsi al rispetto di quella legge. Un innalzamento delle pene, in questo senso, non fa altro che, aumentando i costi, scoraggiare ulteriormente le violazioni rendendo quella particolare norma ancora più stringente. Ma raramente le persone reali ragionano in questo modo. Se lo facessero la pena di morte, per esempio, sarebbe il deterrente perfetto. Nessun beneficio, infatti, potrebbe mai superare il costo infinito derivante dalla perdita della vita. Eppure, non esiste nessun risultato certo che dimostri l’efficacia in questo senso della pena capitale, lì dove ancora applicata.

Non siamo poi così razionali

A causa della limitatezza della nostra razionalità, dunque, l’efficacia di politiche progettate a partire dall’assunzione di piena razionalità risulta spesso molto ridotta. I progressi nella comprensione degli effettivi meccanismi motivazionali e decisionali che le scienze comportamentali ci mettono oggi a disposizione possono costituire una base alternativa su cui costruire politiche più efficaci. Sappiamo che le nostre scelte sono sistematicamente distorte a causa della natura di certi processi decisionali. Il fatto che queste distorsioni siano sistematiche – la maggior parte degli italiani pensa che d’inverno a Trieste faccia più freddo che a Milano mentre è vero il contrario – vuol dire anche che sono prevedibili. Essendo prevedibili possono essere non solo evitate ma perfino utilizzate per indirizzare i cittadini verso comportamenti migliori dal punto di vista individuale e collettivo.

È questa l’idea che sta alla base dell’approccio del “nudging” di cui abbiamo iniziato a parlare nelle settimane scorse. Qual è il vantaggio dei “nudge” rispetto a incentivi, sanzioni, obblighi e divieti? Innanzitutto, il fatto che non si riducono in alcun modo le opzioni di scelta dei cittadini e quindi i loro spazi di libertà e autonomia. Ma la prospettiva che mostra il cittadino come un decisore dalla razionalità limitata offre anche un altro vantaggio: può rendere più efficaci gli strumenti di protezione dei consumatori, per esempio, nei confronti di pratiche scorrette messe in atto dalle imprese.