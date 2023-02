Quando si abbasseranno i prezzi delle auto elettriche?

Dare una risposta a quanto si abbasseranno i prezzi delle auto elettriche non è facile. Oltre ad una maggiore condivisione di componenti tra modelli dello stesso gruppo, o anche di marchi diversi come le future Ford elettriche basate su piattaforma Volkswagen, i prezzi delle auto elettriche si abbasseranno quanto costerà meno produrre le celle necessarie alla realizzazione dei pacchi batteria. Scopriamo ora tutti i modelli elettrici offerti sul mercato ad un prezzo entro i 30.000 euro, a cui vanno scontati eventuali incentivi statali o promozioni dei diversi marchi. Visto il rapido variare dei listini, è indicato consultare i vari configuratori ufficiali per conoscere il prezzo definitivo di vendita.

