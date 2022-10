Quando la sostenibilità coinvolge nel progetto chi usa gli spazi

A questo proposito, spicca ad esempio il centro educativo Bill Fish Forest realizzato in Ontario, che è il primo immobile in Canada ad aver raggiunto tutti e sette i “petali” (cioè i livelli di autarchia) richiesti dallo sfidante protocollo di certificazione Living Building Challenge. Un immobile biomimetico, le cui superfici vetrate sono studiate per confondere l’occhio degli utenti richiamando il tronco degli alberi della foresta che circonda la struttura. Soprattutto un fabbricato che si rigenera in autonomia, anche nella richiesta di allacci per energia e acqua (viene usata a servizio del complesso solo quella ricavata della filtrazione delle acque meteoriche).

Dalla piccola alla grande scala, Dialog gestisce anche edifici collettivi, residenziali, terziari e commerciali. Di recente è stato coinvolto in un progetto di innovazione, finanziato dal Governo per il raggiungimento dell’impatto zero nelle costruzioni entro il 2050, insieme al big delle costruzioni Ellis Don. Allo studio, un’innovativa tecnologia per la progettazione dei solai che integra legno, acciaio e cemento, per il raggiungimento di uno standard net-zero carbon nella costruzione di edifici a torre.