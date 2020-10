Quando la spilla diventa la cifra distintiva dell’outfit Roberta Manca dalla Sardegna a Pavia ha messo a frutto la propria creatività nel realizzare gioielli e accessori con mille tessuti di Paola Dezza

Un hobby creativo portato avanti per diversi anni che adesso diventa un'attività continuativa. Roberta Manca, sarda trapiantata a Pavia per amore da 17 anni, ha da sempre cavalcato la strada della creatività. E piano piano ha scelto di dedicarsi alla realizzazione di accessori, dalle spille fatte a mano, esclusive e uniche, agli orecchini e altri monili. Dapprima venduti alle amiche, occasione di incontro per piccoli gruppi, e poi a una cerchia sempre più allargata di clienti. Durante il periodo di lockdown al quale ci ha costretto la pandemia da coronavirus, Instagram è diventato la vetrina che le ha permesso di ampliare la sfera della propria clientela. Albero Blooms diventa dunque un marchio di spille di piume di struzzo, di velluto, di seta e di tessuti vari che conquistano giacche e cappotti rendendoli raffinati ed eleganti.

“Dopo essermi occupata di marketing, mi sono dedicata alla famiglia e ho portato avanti una serie di hobby creativi legati alla manualità - dice Roberta -. A partire dalle collane e dagli orecchini, fino a una collezione di accessori. Oggetti che hanno cambiato stile nel tempo. la creatività è sempre stata la mia passione, ho fatto anche alcuni corsi per lavorare come personal shopper in particolare per aiutare le mie clienti nell'identificazione di un look”.



Durante il lockdown Roberta non si è persa d'animo e ha realizzato oggetti con i tessuti che aveva in casa, avendo accumulato negli anni scampoli di qualsiasi fattura.

La vetrina dei sociale ha incrementato le vendite e si sono moltiplicate le occasioni di promuovere il brand, attraverso Instagram e anche attraverso una rete di negozi che Roberta ha selezionato nella sua attività di personal shopper. La piccola creatura sta dunque crescendo e potrebbe espandersi in altri ambiti sempre dedicati agli accessori.