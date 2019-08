Quando Testori ballava a Rescaldina

Poteva apparire paternalismo, forse in parte lo era, ma qualcosa ricorda l’azione comunitaria che Adriano Olivetti mise in atto nel Canavese tra gli anni Quaranta e i Sessanta: managerialità e organizzazione, ma anche forte solidarismo cattolico. E come per la Olivetti, anche in questa azienda imprenditoria e politica camminavano di pari passo, soprattutto nelle figure di Gian Sandro Bassetti, che fu sindaco di Rescaldina dal 1951 al 1961, e di suo fratello Piero, che sarebbe stato eletto primo Presidente della Regione Lombardia.

L’ombrello in città

Un cielo dipinto con i colori di un laburismo illuminato riuscì a splendere sopra la grande architettura a ombrello: così venne chiamato il tetto che copriva il nuovo stabilimento inaugurato nel 1964 - una struttura di cemento, poggiata sopra muri di mattoni rossi, in cui telai e bobine di stoffa erano in un solo ambiente open space - e fu grazie alle generazioni dei più giovani se avvenne questo passaggio. Bisognava andare oltre gli schemi imprenditoriali dei primi decenni del secolo, oltre la scuola-fabbrica, l’asilo per l’infanzia, il convitto per le dipendenti. Bisognava sviluppare rapporti secondo schemi orizzontali più che verticali, assecondando una filosofia che portò al famoso protocollo d’intesa, siglato con i sindacati nel maggio del 1958 e diventato oggetto di studio in un saggio di Umberto Romagnoli, Contrattazione e partecipazione, pubblicato dal Mulino, nel 1968. Negli anni d’oro della Bassetti, al tempo in cui primeggiava in Italia nel settore tessile, venne dato il mandato all’architetto Vico Magistretti di progettare il Centro ricreativo e teatro cinema, che entrò in funzione nel 1956 sotto il coordinamento di Gino Neri.

Ma quello fu anche il periodo in cui far conoscere i prodotti significava non soltanto inaugurare una catena di negozi nelle principali città italiane ed estere, ma convocare la creatività di Leonardo Sinisgalli, che in alcune lettere scritte tra il luglio 1963 e il giugno 1965 proponeva una serie di réclames a effetto - Tenera è la notte, Eva ultima, Per fare l’alba - veri e propri calchi letterari dei romanzi di Francis Scott Fitzgerald, Massimo Bontempelli e Rosso di San Secondo. In un’altra proposta (Le stelle vi guardano) Sinisgalli stava pensando a The stars look down di Archibald Joseph Cronin, tradotto in Italia nel 1936 con il titolo fortunato E le stelle stanno a guardare.

Una nazione di spose felici: questo raccontava la pubblicità Bassetti. Non sarebbe stato sufficiente fabbricare capi in stoffa di alta qualità e nemmeno avere la leadership nella produzione del lino, che fu uno dei maggiori vanti dell’azienda, ma convincere le donne che potevano somigliare alle mogli sorridenti mentre stendevano il bucato all’aria aperta o apparecchiavano la tavola per il pranzo della domenica. Far capire loro che un corredo nuziale, confezionato da una macchina, aveva gli stessi requisiti d’innocenza di quei ricami usciti dalle mani delle suore nei conventi.