Quando la vacanza da sogno a Natale è una truffa, a dicembre phishing +28%

Obiettivo: i dati sensibili

L’obiettivo dei criminali informatici non è però solo un immediato furto monetario, ma anche e soprattutto l’appropriazione di dati sensibili utili in un secondo momento ad un ricatto alla persona o all’azienda per cui si lavora, attraverso credenziali rubate. Il fine ultimo è prelevare il denaro rapidamente e poi tagliare la comunicazione con la persona truffata.

Ovviamente le offerte sono accattivanti. Le caratteristiche principali di questi immobili sono: un prezzo di partenza stranamente più basso della concorrenza, l’utilizzo in prima battuta di una piattaforma secondaria, come ad esempio un social network, per sponsorizzare il proprio annuncio, e una descrizione scritta in inglese non corretta, frutto di traduzioni automatiche approssimative. Risulta, in secondo luogo, impossibile poter vedere l’appartamento, e viene richiesto da subito il pagamento, non attraverso la piattaforma di affitto, ma in via privata.

Le best practies per evitare le truffe

Ecco alcune best practice da tenere sempre a mente per evitare questo genere di truffe online. Prenotare solo da siti attendibili: le offerte vantaggiose provengono spesso da siti più piccoli e occorre quindi prestare attenzione per verificare l’affidabilità, come il design e la struttura della pagina, partendo proprio dall’Url. Ancor prima di navigare infatti, tenendo il mouse fermo su un link ricevuto via mail, con un tap lungo sul link dallo smartphone o dopo essere atterrati su un sito nel browser, verificare con attenzione che l’Url nella barra degli indirizzi non presenti errori di spelling.

Recensioni false

Come per gli acquisti online, anche per i viaggi le recensioni possono essere un buon indicatore per capire se ci si può fidare o meno del sito su cui si sta navigando. Il primo campanello di allarme è costituito dal nome di colui che lascia la recensione: si tratta molte volte di nomi molto generici e comuni privi di un’immagine del profilo. Attenzione anche alla struttura, poiché spesso si compone di poche parole non esemplificative del viaggio, con errori grammaticali e ortografici.

No alla mail aziendale

Creare un indirizzo e-mail solo per i viaggi: l’utilizzo di un indirizzo e-mail dedicato soltanto ai viaggi è un modo semplice per tenere traccia di tutti i documenti e le informazioni relative alle prenotazioni in un'unica casella di posta. Una e-mail separata, soprattutto, riduce le probabilità di lasciare traccia d’informazioni sensibili come estratti conto o buste paga. È sempre buona norma, infatti, non usare mail la propria mail aziendale, per non rischiare di compromettere anche la propria azienda.