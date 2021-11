Quando vedremo viaggiare i treni a trazione elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'energia elettrica verde accende la Sardegna, ma non fa viaggiare i treni. E seppure qualcosa cominci a muoversi tra decarbonizzazione, passaggio al metano e crescita delle rinnovabili, per vedere viaggiare i treni a trazione elettrica ci sarà da aspettare parecchio tempo perché i progetti sono ancora da definire così come gli investimenti.

Rinnovabili e Tyrrhenian link

L'orizzonte tracciato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani punta a una riduzione del 55 per cento di emissioni al 2030 e al 90 per cento per il 2050 oltre che all'impiego del gas da aggiungere alle rinnovabili, per la gestione della transizione dal carbone. Con l'obiettivo di raddoppiare l'energia prodotta da rinnovabili cui si dovrebbe aggiungere l'apporto fornito dal Tyrrhenian link, ossia il cavo che collegherà Sardegna, Sicilia e Campania. Non a caso a immaginare un'isola a energia elettrica green è anche l'amministratore delegato dell'Enel Francesco Starace che, a Thyrreninan link in esercizio, ipotizza l'istallazione di un gigawatt di batterie e 4/5 gigawatt di potenza di rinnovabili in più rispetto a oggi, sviluppando investimenti sino al 2030 per 15 miliardi e una ricaduta di circa 15 mila unità.

Si punta sulle rinnovabili

Quanto alle previsioni, come chiarisce Sonia Sandei, responsabile elettrificazione Enel Italia, «si punta ad arrivare nel 2030 ad una produzione di energia da rinnovabili pari a circa 11 TWh, contro i 4 TWh da rinnovabili prodotti oggi». Uno scenario che va a invertire quello odierno che vede 9,6 TWh di energia prodotte con energie fossili, 4 da rinnovabili, 3,5 per l'export. «Nel nuovo scenario - argomenta Sonia Sandei - si andrebbe a ridurre a 1,2TWh la quantità di fossili e crescerebbe quella di rinnovabili a 10,9 TWh»

Batterie a Portovesme

Proprio in questo contesto rientra la richiesta di autorizzazione al ministero della Transizione ecologica, presentata dall'Enel per un impianto di accumulo a batterie da 122 megawatt a Portovesme. Una decisione arrivata dopo il no alla conversione della centrale a carbone.

Confindustria chiede infrastrutture

Per Maurio De Pascale, ingegnere e presidente di Confindustria Sardegna «l'elettrificazione delle ferrovie sarde è il vero grande progetto che può lanciare la Sardegna in un mercato competitivo». Prima di arrivarci però, come argomenta, «deve essere realizzata l'intera infrastruttura». Ossia gli interventi che riguardano la realizzazione di «alcuni assi ferroviari». «Si tratta del collegamento con doppio binario tra i poli portuali e aeroportuali Cagliari, Sassari porto Torres Alghero e Olbia - aggiunge -. A questo va aggiunta la connessione trasversale con Nuoro».

Rfi e la discussione in corso

Attualmente sui 427 chilometri che collegano le 41 località di servizio attive per i viaggiatori la percorrenza è a doppio binario solamente per cinquanta chilometri e i treni sono a totale trazione diesel mentre la gestione della circolazione avviene da remoto mediante tecnologia in telecomando da un'unica cabina di regia presso il Centro Coordinamento Circolazione di Cagliari. «In merito all'elettrificazione della rete ferroviaria - chariscono da Rfi - sono in corso i primi approfondimenti tecnici relativi alla tratta tra Cagliari ed Oristano, e per i quali sono in corso le interlocuzioni con gli enti preposti, finalizzate al consolidamento delle relative risorse economiche».