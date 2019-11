Quando il Veneto era sotto scacco della banda Maniero

La chiamavano Mala, ma era a tutti gli effetti una organizzazione di stampo mafioso. La Mala del Brenta si è resa responsabile di furti, rapine, spaccio di droga, sequestri e usura negli anni Ottanta e Novanta fra le province di Venezia e Padova. Il boss Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo, arrestato per la prima volta nel 1980, è evaso per due volte. Catturato, viene condannato a 33 anni di reclusione, poi ridotti a venti anni e quattro mesi (pena definitiva). Nel febbraio 1995 diventa collaboratore di giustizia e con le sue dichiarazioni contribuisce a fare chiarezza sull'articolazione della banda. Dal 23 agosto 2010 torna in libertà, con una nuova identità e sotto protezione, dopo la scadenza dell'ultima misura restrittiva nei suoi confronti, ma recentemente si è tornato a parlare di lui per un nuovo arresto in seguito alla denuncia per maltrattamenti sporta dalla compagna.

539

Anni

Le condanne inflitte al processo di primo grado del dicembre 2008 a carico della banda Maniero a 41 dei 52 imputati, in aula bunker a Mestre. Nei successivi gradi di giudizio le pene sono state in parte ridotte. Gli inquirenti sono ancora convinti che parte del bottino derivante dall'attività criminale della banda debba essere ancora individuato