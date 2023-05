Quando verrà tolto il superbollo?

Manca ancora una data certa per l'abolizione del superbollo ma il Governo sembra intenzionato a togliere la tassa che colpisce le auto con potenza superiore ai 185.

Ad oggi il superbollo viene calcolato in questo modo: Auto nuove e fino a 5 anni pagano 20 euro per ogni kW oltre i 185; Dopo i primi 5 anni pagano 12 euro per ogni kW oltre i 185; Dopo i 10 anni pagano 6 euro per ogni kW oltre i 185; Dopo i 15 anni pagano 3 euro per ogni kW oltre i 185; Dopo i 20 anni non pagano il superbollo. La simulazione del superbollo dei 10 modelli selezionata, è realizzata prendendo la Lombardia come residenza del proprietario.



