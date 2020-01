Quando il viaggio è l’elisir di lunga vita

Alla conferenza di apertura di Iltm, lo scorso dicembre a Cannes, non c’erano i soliti accademici del settore muniti di big data, ma proprio Dan Buettner che illustrava agli addetti del settore le potenzialità commerciali delle “zone blu” come elisir di lunga vita. All’Iltm di Singapore invece hanno parlato un monaco tibetano e l’osteopata Julien Paccaud. Il primo è la guida spirituale di Vladislav Doronin, proprietario dei lussuosi Aman Resorts, il secondo è un ex campione sportivo, ora consulente di Chanel per la tutela della salute sui luoghi di lavoro (ecologieducorps.com). Con una preghiera e un paio di esercizi hanno coinvolto il pubblico mettendo in moto dinamiche altrimenti silenti e dimostrando la necessità di uno stimolo per iniziare. Ecco, il viaggio rappresenta uno stimolo: per qualche giorno, si abbandonano le abitudini, si affronta un percorso per raggiungere la meta, si arriva in un luogo nuovo, dove ci si deve adattare a clima, fuso, luce. Un processo che evidenzia esigenze personali e pone alcune domande essenziali: come stavo prima? Come sto ora? Come vorrei stare quando torno alla mia vita normale?

Stare bene è la condizione indispensabile per condurre una vita piacevole, e il modo più efficace per raggiungerla è occuparsene in modo continuativo, nelle attività quotidiane, come in quelle di svago. In quest’ottica, il viaggio è un’opportunità per migliorare la propria condizione fisica, mentale e sociale; è una scorciatoia verso il benessere che, per questa ragione, è un “mega trend” a livello globale sia nei convegni del turismo di lusso, come Iltm e Pure (purelifeexperiences.com), sia dalle più importanti compagnie di alta hotellerie, da Marriott a Six Senses.

Esplorazione di sé in vacanza

Anche i viaggi esperienziali si iscrivono in questa tendenza. Se finora erano allettanti soprattutto le vacanze edonistiche, con cibi sopraffini, maggiordomi in guanti bianchi, super spa e avventure inaudite, adesso interessa di più la promessa di un’esplorazione di sé, e di una possibilità reale di cambiare stile di vita, più facile in vacanza che nella routine. Purché il contesto sia adeguato, cioè remoto, incontaminato, o in una “blue zone” dove si possono mettere in pratica i Power 9 di Dan Buettner, compresa la buona compagnia, cioè famiglia e amici. Non sarà scientificamente provato che allunghi la vita, ma che la migliori sicuramente sì. Qui sotto cinque indirizzi dove sperimentare gli effetti.

