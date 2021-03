Quando in villeggiatura andavano solo i nobili

I punti chiave Differenza fra turista e viaggiatore

3' di lettura

In principio fu l’acqua. L’acqua delle città termali, dove fioriscono le prime forme di turismo stanziale. L’acqua dei laghi, ricettacolo di hotel esclusivi che presto colonizzano anche le montagne. L’acqua delle spiagge, nuovi salotti del tempo libero. L’acqua degli oceani, solcati dai viaggiatori più temerari. E proprio l’acqua è il filo conduttore del saggio einaudiano di Alessandro Martini e Maurizio Francesconi, i quali, navigando per biblioteche, hanno cercato di ricostruire luoghi, atmosfere e personaggi del turismo d’élite (1860-1939).

Come non rimpiangere quell’epoca in apparenza aurea? Le Alpi non erano ancora deturpate dagli impianti di risalita. Gli sciatori, per raggiungere le vette, adoperavano le pelli di foca. Gli alberghi sul mare non avevano la fisionomia dell’ecomostro. La mobilità era incentrata sul treno. La silhouette dei transatlantici non faceva presagire le odierne e mastodontiche grandi navi da crociera. I piani regolatori erano redatti da urbanisti visionari. Gli abiti sfoggiati dai villeggianti rispecchiavano eleganza e buon gusto.

Loading...

L’Orient Express

Martini e Francesconi sono attratti da questo mondo di ieri, rievocato con penna brillante. Monte Carlo, una «città dello svago e del lusso» creata dal nulla in un tratto di costa inospitale. L’Orient Express e i suoi passeggeri, usciti da un romanzo di Agatha Christie. La «montagna magica» di Davos. Il lido di Venezia, ma anche Rimini, il cui primo stabilimento balneare fu inaugurato nel 1843, sotto il governo pontificio. La Piramide di Cheope, sulla cui cima i turisti prendono il sole e sorseggiano il tè. Le stesse illustrazioni che impreziosiscono il volume dischiudono un universo incantato e rutilante. Spicca la sensualissima fotografia scattata a Capri nel 1935 da Herbert List, Flirt at the Piccola Marina: un documento che restituisce come pochi altri il fascino esercitato dal Mezzogiorno d’Italia sui turisti internazionali.

E tuttavia, esplorato nelle sue basi economiche e sociali, indagato nei suoi risvolti culturali, raccontato nei suoi mutamenti valoriali, il mondo del turismo d’élite rivela non soltanto luci, ma anche ombre. La nuova «moda della vacanza» rispecchia una società classista e in buona misura ancora antidemocratica. Dietro le luminarie delle località più trendy, s’intuiscono sacche di povertà, degrado, emarginazione.

L’Oriente

Il capitolo più illuminante del libro è forse l’ultimo, riservato all’Oriente. Cosa vi cercavano i viaggiatori occidentali? Soprattutto una meta che esisteva soltanto nella loro immaginazione (l’Oriente come invenzione dell’Occidente). Gli alberghi che accoglievano i facoltosi visitatori europei erano dei «caravanserragli del lusso». Enclaves in cui i turisti potevano sperimentare l’ebbrezza dell’«altrove» senza rinunciare a tutti i comfort ed evitando imbarazzanti contatti con gli indigeni. «L’Egitto senza gli egiziani», recitava lo slogan di una compagnia di viaggio.