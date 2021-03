Quando i governi scelgono il debito verde

Tra gli attuali emittenti di obbligazioni verdi governative, i primi cinque sono tutti paesi europei

Anche altri grandi Paesi europei come Spagna e Regno Unito dovrebbero emettere quest'anno i loro green bonds inaugurali. Ciò non sorprende per via della sottoscrizione da parte dell'Ue dell'accordo sul clima di Parigi, nella prospettiva di portare il blocco ad essere ad emissioni zero (o carbon-neutral) entro il 2050. La posizione di più grande emittente di obbligazioni verdi a livello globale plausibilmente si rafforzerà per via dell'intenzione di finanziare un terzo del programma UE Next Generation da 750 miliardi di € collocando oltre 200 miliardi di debito green. Secondo i dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, circa il 60% delle emissioni globali di gas a effetto serra è generato da tre settori: il settore dell'approvvigionamento energetico (29,3%), il settore dei trasporti (19,5%) e il settore agricolo (11,3%). I “big five” hanno incorporato l'energia rinnovabile, i trasporti puliti e la gestione sostenibile delle risorse naturali nei loro schemi di obbligazioni verdi come utilizzo ammissibile dei proventi. Il settore dei trasporti dovrebbe essere destinatario del 40% del totale dei proventi.

GREEN BONDS E PESO DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE Loading...

In USA, l'approccio politico attivo dell'amministrazione Biden sull'ambiente suggerisce un possibile green Treasury a breve. Sono previste ulteriori emissioni dall'Asia e dal Medio Oriente: nel 2020, l'Egitto ha lanciato il suo primo green bond (750 milioni di $), che è stato sottoscritto in eccesso di quasi cinque volte e punta per il 2021 ad una raccolta di 7 miliardi.

La galassia delle emissioni

Allo stato attuale, la galassia dei bond sovereign verdi è ancora limitata e tracciabile attraverso un diagramma a bolle che classifica le emissioni per durata e controvalore

LA GALASSIA DELLE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE GREEN Loading...

Con questa visualizzazione il peso dei Paesi dell'UE all'interno del mercato è ancora più evidente. In particolare spiccano le due emissioni del governo tedesco (bolle grigie) nel quarto trimestre 2020 e il BTP green (bolla rosa) collocato dal Tesoro italiano poche settimane fa.

Il governo tedesco intende creare a stretto giro una curva delle obbligazioni green con l'aggiunta di green Bund a 2, 5 e 30 anni che plausibilmente diventerà un riferimento per il mercato del debito verde. Più a lungo termine, l'idea del Tesoro tedesco è quella di effettuare un “twinning” completo della curva governativa, tale per cui ci sarà in offerta un'obbligazione green con la stessa cedola e la stessa scadenza per ogni titolo di Stato convenzionale. L'importanza di quest'operazione è che il differenziale di rendimento tra obbligazioni tradizionali e verdi (il c.d. greenium) verrà prezzato regolarmente in uno dei mercati più ampi e liquidi del mondo. In generale la forte domanda di debito green comporta una compressione dei rendimenti in sede di asta rispetto alle obbligazioni ordinarie e quindi un greenium lievemente positivo. Per ora i dati tedeschi non sembrano mostrare divergenze significative tra le due categorie di obbligazioni nel trading sul mercato secondario.