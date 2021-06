Quanta fantasia (inaspettata) sta seduta su una panca

3' di lettura

Nel 2015 Alessandro Mendini pubblicò per i tipi di Henry Beyle il volumetto “Che cosa è una sedia”, in cui con il suo stile irriverente («la sedia è un ordigno per fare conversazione»...) declinava gli infiniti usi, funzioni, ruoli, significati di una sedia. Ci vorrebbe la sua penna arguta per elencare quelli di un altro archetipo dell’arredo, la panca. Comune a tutte le culture, presente dalla notte dei tempi, questa seduta è destinata ad accompagnarci ancora a lungo. Lo dimostrano le tante soluzioni e invenzioni che aziende e designer le dedicano e che esprimono caratteristiche tanto diverse quanto affascinanti.

A rigor di design Piero Lissoni, nel progettare la panca Sumo di Living Divani, l’ha destrutturata e ricomposta: «Sumo nasce da un’idea molto semplice – afferma il progettista – quasi un gesto: una piattaforma sottilissima in legno su cui poggiano cuscini bassissimi, che dà vita alla panca come una matrice architettonica». Di forma rettangolare o quadrata, il piano di Sumo ospita, in configurazioni libere stabilite dall’utente, i cuscini di seduta e d’appoggio e vassoi laccati in rosso, blu, bianco e grigio.

Loading...

Gufram, azienda simbolo del design radicale, rilegge la panca a partire dalla sua attitudine dissacrante. Nasce così la Broken Bench, una panca in cui due piedini simili a putrelle da cantiere sostengono una lastra frastagliata di “cemento morbido”, poliuretano rivestito con una speciale vernice che consente al materiale di mantenere la sua elasticità. È firmata da Daniel Arsham e Alex Mustonen, i newyorkesi di Snarkitecture che hanno tradotto in un oggetto di arredo il loro modo di «fare architettura rappresentando l’inaspettato».

Sumo Bench di Piero Lissoni per Living Divani

De Castelli, invece, si esercita sul rame con Wave, elegante rivisitazione della shoebench, l’umile panca di tradizione asiatica che si posiziona all’ingresso delle case per spogliarsi di scarpe e borse. Concepita dal duo Lanzavecchia + Wai come una microarchitettura domestica in rame, Wave è composta da una base, da un sostegno sinuoso e traforato a tutta lunghezza e da un piano seduta su cui poggia un vassoio svuotatasche. Per i designer «Wave è un importante oggetto scultoreo di benvenuto. La finitura naturale del rame la rende, allo stesso tempo, essenziale, preziosa e primordiale».

In un ideale viaggio intorno al mondo alla ricerca di nuove interpretazioni di questa seduta, il Brasile offre un esempio di creazione artigianale di grande poesia: è la panca Callas, progettata da Etel Carmona e Inês Schertel e prodotta dal brand Etel, che riedita pezzi dei maestri brasiliani accanto a collezioni contemporanee. In Callas la struttura a bacchette in pregiato legno perobinha-do-campo è intessuta con grandi petali in feltro di lana, creazioni della Schertel, che la avvolgono, generando una morbida seduta e, al contempo, una presenza dal carattere bucolico.