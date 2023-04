Quante auto sono state vendute in Europa?

Mercato auto in crescita nel terzo mese dell'anno. In marzo le immatricolazioni di autovetture sono state 1.422.147 con un incremento del 26,1% rispetto allo stesso mese del 2022 e con un calo del 19,7% su marzo 2019. Considerando il primo trimestre 2023 la crescita in Europa Occidentale rispetto allo stesso periodo del 2022 è del 17,5%, ma il calo nei confronti della situazione ante-pandemia è ancora del 22%. La situazione del mercato è sostanzialmente analoga in tutti i cinque maggiori mercati dell'area, ma il quadro italiano è leggermente migliore perché il vuoto da colmare per tornare ai livelli ante-pandemia è del 20,6% nel nostro Paese contro il 29,5% del Regno Unito, il 25% della Spagna, il 24,2% della Germania, il 23,9% della Francia. I dati riportati si riferiscono a Unione Europea, Efta (Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera) e UK.

