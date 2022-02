Quante persone sarai stato tra 10 anni? Il successo è nascosto nel cambiamento

A volte questo approccio funziona (per quelle persone che sentono la propria vocazione sin da piccoli). Molte altre volte, è la ricetta per il disastro. Per diversi motivi. Innanzitutto, una persona che cambia poco e si ostina ad approfondire la sua nicchia, rischia di mal nutrire e depotenziare le sue soft skill, perché ha meno terreni di confronto “radicalmente altri” con cui ampliarle. Un altro rischio è di generare una castrante profezia che si autoavvera: mi crederò adatto a un unico ambiente e mi comunicherò solo come un iperspecialista, cosicché difficilmente verrò contattato per svolgere altre attività, anche su tipologie di lavoro simili.

Infine, se l’iperspecializzazione scelta tempo addietro si rivela per noi poco o per nulla appassionante, potremmo entrare in un loop pericoloso. Essere molto bravi in quel che si fa non si traduce automaticamente in un coinvolgimento profondo. Almeno, non sempre. In tal caso vivremo una dicotomia, oscillando tra il voler continuare a fare bene il proprio lavoro e la sottile frustrazione nel non sentirsi davvero motivati. Anche per questo motivo, strapparsi a un percorso ben definito potrebbe rivelarsi la scelta più rischiosa e insieme più sensata da compiere.

Tornando a Gilbert, capì che la definizione di chi sei oggi è molto volatile: “Siamo lavori in corsa in attesa di essere terminati”. Quanto possa estendersi tale mutazione dipende dalla varietà, dal ritmo e dall’intensità delle nostre esperienze. Eppure, un genitore premuroso o un amico benintenzionato tendono a consigliarci di pianificare a lungo termine ciò che vorrai fare nella vita. E prolifera tuttora una ricca industria di quiz di personalità e consulenze di carriera che pretende di offrirvi risposte a lungo termine sul vostro lavoro, se non sulla vostra vita. Spesso è il modo migliore per rimanere intrappolati.

Forse, il miglior movimento da imparare oggi è la pianificazione a breve termine. Effettuando incursioni ed esplorazioni, flirtando con versioni “leggermente alternative” di noi stessi. Nello specifico, i cambiamenti di atteggiamento più impetuosi tendono ad avvenire in media tra i 18 e i 20 anni. Se sei giovane, il tuo passato è fatto di poco tempo, esperienze ridotte e uno scarso numero di contesti. La tua biografia è in vivida evoluzione. Pensare a lunghe specializzazioni in questo periodo potrebbe rivelarsi insensato. Ma anche negli “enta e negli “anta”, e dopo aver sviluppato una certa professionalità si può cambiare intensamente, e chi sta scrivendo questo articolo ne è un esempio.

Consuelo, che a 39 anni ha lasciato un lavoro di responsabilità nel mondo del marketing digitale per lanciarsi in una start-up, e dopo pochi mesi si è trovata a dover rimescolare nuovamente le carte. Giulio, che a 29 anni è atterrato sul social media marketing dopo un passato da musicista. E nel tempo, abbiamo scoperto che tantissimi digital marketer che ammiravamo e stavano compiendo imprese notevoli, arrivavano da mondi alieni al digital marketing: ex architetti, ex avvocati, ex psicologi, ex ingegneri, ex insegnanti, ex operai, ex camerieri.