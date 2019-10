Quante volte canta il gallo? Se sono troppe il proprietario rischia il carcere Se il canto del galli custodini in una baracca disturba i condomini il proprietario degli animali è obbligato a intervenire. Lo ha stabilito la Cassazione di G.Ben.

Il condomino è responsabile penalmente dei canti dei suoi galli. È il caso trattato dalla Corte di cassazione (sentenza 41601/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condomino contro la sentenza di condanna a 20 giorni di arresto per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo dei vicini (articolo 659 del Codice penale). Il condomino custodiva, all’interno del condominio, tre galli e delle galline, i quali, lasciati liberi, in orario notturno, cantavano in continuazione.

Va ricordato che l’articolo 1138 del Codice civile afferma che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici ma non specifica la loro specie e tale indeterminatezza crea indubbi problemi nella convivenza quotidiana.

Il condomino custode degli animali non era intervenuto, nonostante le segnalazioni ricevute, e i canti avevano disturbato il riposo di un numero indeterminato di persone. Aveva poi fatto ricorso affermando che nessun accertamento tecnico era stato compiuto per stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni.

La Cassazione ha respinto le argomentazioni difensive in quanto il giudice aveva accertato che galli e galline, tenuti nel condomino, erano soliti cantare di giorno e di notte, nonostante le proteste degli altri condòmini e i richiami formali dell’amministratore, tanto che per il fastidio una condomina era stata costretta a cambiare casa.