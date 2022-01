Quante volte e in quanti modi si può dire “cento”?

Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini e sono tantissime le iniziative che celebrare l'uomo, il regista, il poeta, ancora oggi fra i grandi protagonisti della cultura italiana. Ne scegliamo tre: “Museo Pasolini”, il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, in scena dall'1 al 6 febbraio al Teatro Carcano di Milano, in cui il narratore s'interroga su un ipotetico museo a lui dedicato, immaginato attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicoanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo e testimoni che l'hanno conosciuto, amato e odiato.

“Caro Pier Paolo”, il libro di memorie in forma di lettere di Dacia Maraini, fra le sue amiche più vicine insieme a Maria Callas, in uscita a marzo per Neri Pozza. Un dialogo intimo e sincero che si snoda intrecciando esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi condivisi alla scoperta del mondo e in particolare dell’Africa.

Il grande progetto espositivo romano “Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo”, che in autunno coinvolgerà il Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Barberini e Museo MAXXI in un percorso che intreccia discipline, media, opere originali e documenti di archivio per riflettere sulla produzione e l’eredità culturale ancora vivissima dell’intellettuale poeta.

Valencia Capitale mondiale del Design 2022

Cento idee per il design

Cento progetti, 70 accordi di collaborazione, 36 mostre, sette grandi eventi, con la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo. Sono i numeri di Valencia Capitale mondiale del Design 2022, simbolo di convivenza felice fra antichità e contemporaneo 2022, che quest'anno si propone come catalizzatore di tendenze e innovazioni già in atto sul territorio. Come per la ceramica, lavorazione tradizionale che qui risale al Medioevo, oggi protagonista del design locale e alla base dello sviluppo industriale della provincia di Castellón, leader mondiale nella produzione ed esportazione di piastrelle. Fra gli appuntamenti da non perdere, dal 18 al 25 giugno, la World Design Experience, il festival della creatività più giovane, che ha come protagonista il design digitale e interattivo, e il World Design Street festival (dal 19 al 25 settembre), per avvicinare i cittadini al design come pratica, servizio e prodotto.