Quantico S.r.l. cresce attraverso un'importante operazione di aggregazione

Quantico S.r.l., società già presente nel mercato delle soluzioni digitali per le aziende ed elemento di congiunzione, quale Joint Venture, di InitZero S.r.l. e Atipico S.r.l., ha portato a termine un'articolata operazione di fusione inversa che oggi la proietta come soggetto di riferimento nel settore delle soluzioni integrate per la gestione dei processi di digital transformation non solo di aziende, ma di organizzazioni complesse in generale.





Dopo alcuni anni di attività, in cui Quantico ha rappresentato il veicolo di distribuzione di soluzioni integrate dei servizi offerti al mercato da InitZero e Atipico, si è conclusa – con la regia dell'Advisor Badiali & Partners, specializzato in operazioni di M&A, e di Novalis Advisors, in qualità di advisor strategico – l'integrazione delle due realtà aziendali, procedendo, appunto, alla fusione inversa.





«Un'operazione complessa – hanno dichiarato Marco Badiali, Presidente di Badiali & Partners, e Antonino Caldarella, manager di Novalis – il cui driver principale è stata la progettazione e realizzazione di un'integrazione che non solo fosse il consolidamento di due società già attive nel mercato con successo, ma soprattutto un processo in grado di sviluppare valore grazie alle sinergie immediatamente conseguibili, grazie ad una vision che da oggi è comune a tutti i player aziendali in quanto espressione di un unico soggetto di riferimento: Quantico».





Un processo che porta alla costituzione di un'azienda che conta oltre 50 addetti, tra lavoratori dipendenti e collaboratori freelance, con 3,2 milioni di euro di attivo e circa 5 milioni di fatturato, con linee di attività integrate che si snodano tra le quattro Business Units costituenti un modello di business agile e in continua evoluzione: Design & Creativity, Software App & ERP Development, Digital Marketing e System Operations & Networking.

Il piano industriale di Quantico è appena agli inizi: i prossimi anni prevedono una crescita nel fatturato con un trend che si approssima intorno al 30% medio ponderato annuo, per arrivare a superare il tetto di 13 M€ di valore della produzione alla fine del 2027. È l'inizio di un percorso indirizzato anche verso il perfezionamento di accordi strategici con altri player e politiche di acquisizione, per raggiungere una dimensione che possa garantire l'interesse di investitori istituzionali.









Il nuovo board della società è composto da Simone Pucci, Luca Omizzolo, Massimiliano Sorcinelli, Marco Pancini e Ugo Viti.

Simone Pucci, Presidente di Quantico, introduce così la nascita di Quantico - Digital Attitude e la missione di questa nuova realtà: «Quantico è un polo di competenze di omnicanalità nel mondo digitale, che propone valore al mercato attraverso soluzioni distintive altamente personalizzate e di qualità ‘artigianale', per sostenere lo sviluppo del business delle performing organization».





«Quello che ci ha mosso nel valutare e poi realizzare questo importante passo – aggiunge, commentando l'evoluzione societaria – è, di fondo, la passione per il nostro lavoro e la tendenza a cementare le nostre abilità con forte spirito di squadra. Siamo consapevoli di poter sviluppare soluzioni dal design unico, con metodo analitico, proponendo progetti che garantiscono eccellenza anche nelle fasi di assistenza post-vendita a una clientela che è sempre più sofisticata nelle esigenze, ma sempre meno strutturata al proprio interno per le competenze specifiche richieste nel mondo digitale».





Crescere rapidamente mediante fidelizzazione selettiva della clientela: questa la formula di Quantico a sostegno del proprio sviluppo aziendale. E gli obiettivi sono ambiziosi: «Con queste premesse, ambiamo ad affermarci come leader a livello nazionale per il segmento delle piccole e medie imprese che affrontano quel delicato processo di transizione digitale di cui nessuno può più fare a meno».

Un piano che guarda al futuro parlando di crescita e di leadership. E le sfide da vincere sono molte: «Entro i prossimi cinque anni cresceremo al livello di media impresa, – spiega Luca Omizzolo, CEO di Quantico – mantenendo la medesima qualità nelle competenze individuali e organizzative e la costante ricerca dell'eccellenza nella proposta di valore. Investiremo nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e nuovi settori del mondo IT, anche mediante collaborazioni istituzionali».





Il futuro di Quantico punta a confini in rapido allargamento. Muovendo dalle qualità intrinseche della potenziale offerta aziendale, tenuto conto del sistema fondativo di questa realtà integrata, la chiave di volta verso lo sviluppo si potrà ritrovare combinando una nuova attitudine al marketing, da una parte, e la revisione sistemica della gestione, dall'altra. «Siamo coscienti – conclude Massimiliano Sorcinelli, COO di Quantico – che servirà adottare un modello di gestione del cambiamento estremamente efficace, ma siamo altresì pronti a sviluppare il nostro potenziale nel contesto di una dinamica di crescita molto impegnativa».

