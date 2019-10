Quanto corre la bike economy di Nicoletta Polla Mattiot

2' di lettura

Bastano due dati: 150 miliardi di euro l'anno (tanto è il valore stimato dalla European Cyclist Federation dei benefici derivanti dalla bicicletta) e 44 miliardi solo per l'indotto turistico di chi ama organizzare week end e vacanze pedalando. Quanto corre la bike economy?

È questo l'argomento di copertina del nuovo IL in uscita venerdì 25, che analizza la volata del Pib, il Prodotto Interno Bici, da diversi punti di vista.

Per cominciare, un'inchiesta sulle ricadute positive, in termini di salute, traffico urbano, inquinamento atmosferico e acustico. Poi, un viaggio nella città che più ha investito sulla ciclabilità, Utrecht, dove quest'estate ha inaugurato il parcheggio più grande del mondo con 12.656 posti bici. Dall'Olanda a New York per incontrare Leonardo Di Caprio, uno degli attori più impegnati nella battaglia ambientalista e convinto testimonial delle city bike della Grande Mela. «Bisogna combattere in prima linea», dice in un'appassionata intervista su IL. «I vertici politici hanno fallito nella battaglia per il clima. Chi reagisce con commenti negativi alle azioni dei giovani, che stanno lottando per la sopravvivenza del pianeta, pensa ai propri interessi immediati anziché al futuro». Dai 672 chilometri di piste ciclabili di New York ai 1250 chilometri di Londra per arrivare al progetto del GRAB di Roma, il grande raccordo anulare della bici, 45 chilometri di anello ciclopedonale, che è ancora un progetto e a cui è dedicato uno speciale reportage su IL.

Infine, il punto sulle novità produttive e gli imprenditori che si misurano con la sfida sostenibile delle due ruote. Pedalare è uno stile di vita che «unisce libertà, sensibilità ecologica e permette di contrastare la frenesia del traffico in modo lento», raccontano a IL manager e professionisti che ogni giorno salgono in sella per andare al lavoro. Non solo: la bicicletta è il futuro della mobilità urbana. Se ne parlerà nella terza tappa di BikeEconomy24, il roadshow del Sole 24 Ore, a Milano Rho Fiera, il prossimo 6 novembre, in occasione di Eicma.