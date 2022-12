Quanto costa comprare un'auto compatta

Se l'offerta non mancherà nel medio e alto di gamma, non si potrà dire lo stesso nella parte bassa del listino dove già oggi (spostandosi per un attimo alle motorizzazioni termiche) trovare una Fiat Panda a meno di 10.000 euro è operazione praticamente impossibile. È importante ricordare invece come prima del Covid, della crisi dei chip e dell'innalzamento del costo delle materie prime, era quasi la normalità acquistare la compatta italiana (ancora oggi in cima alle classifiche di vendita) proposta in modalità chilometri zero con un prezzo di acquisto a quattro cifre e non a cinque. E il futuro sarà ancora peggio, come confermato dalla stessa Volkswagen quando indica 25.000 euro come cifra necessaria per acquistare la sua prima auto elettrica “economica”.

