Quanto costa ristrutturare casa?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Prima di ristrutturare casa è indispensabile comprendere quali lavori eseguire in base alle proprie esigenze economiche, progettuali e di risparmio energetico.

Grazie agli incentivi fiscali in vigore, è opportuno conoscere anzitempo le modalità e le procedure per risparmiare sui costi di ristrutturazione e di ammodernamento della nostra casa.



Da dove iniziare per facilitarci l'impegno senza muoverci da casa?

In base alle nostre idee progettuali, quali saranno i costi per ristrutturare casa?

A chi rivolgersi per ottenere un progetto di massima e come attivarsi per ricevere preventivi dalle imprese di ristrutturazione, per un giusto rapporto costi-qualità dei materiali e degli interventi preventivati?



Su Lavorincasa.it , il primo portale online dedicato alla casa, è possibile ottenere facilmente tutte le informazioni preventive di progettazione, dei relativi costi di ristrutturazione e di consulenza fiscale, semplicemente accedendo ai vari servizi presenti sul sito.

Quali sono i servizi che offre Lavorincasa.it?



CALCOLO AUTOMATICO COSTI LAVORI E PREVENTIVI ONLINE

Software semplice da utilizzare, che consente di conoscere facilmente e in modo assolutamente automatico il costo presunto dei lavori di ristrutturazione della nostra casa, ricevendo senza impegno offerte e preventivi scontati dalle imprese che operano nella relativa provincia di residenza.

Con sole 15 domande il calcolo costi di ristrutturazione è in grado di analizzare con sofisticati algoritmi sessanta valori di costi, tra materiali e manodopera. Prezzi costantemente aggiornati per ogni provincia al fine di ottenere una stima attendibile al 93%, variabile anche in funzione della posizione dell'immobile, del piano e di altri valori.



PROGETTAZIONE ONLINE

Prima di procedere con la stima dei lavori è essenziale procurarsi un'idea di progetto in base alle proprie necessità, in modo da organizzare in maniera sistematica gli spazi o piccoli angoli della casa mal utilizzati.

Il servizio offerto da Lavorincasa.it prevede tre tipi di consulenze architettoniche realizzate dai propri architetti con elaborati disegnati a mano libera o con diversi software professionali per i progetti esecutivi con particolari costruttivi.



Consulenza online che viene realizzata tramite contatto telefonico, condivisione dello schermo e invio degli elaborati per e-mail, con analisi e discussione sulle scelte e proposte del professionista incaricato, relative alla prima bozza progettuale e al successivo progetto definitivo trasmesso su file.



Costi contenuti calcolati in base agli elaborati richiesti su veloci idee di progettazione, a partire da 100 €.



CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONDOMINIALE

Districarsi tra le numerose agevolazioni per le detrazioni fiscali nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico è molto complicato e dispendioso.



Allo stesso modo, le problematiche legate alle spese e rapporti condominiali, nonché sui diritti dei consumatori e diritti reali in genere, quali distanze tra proprietà, contratti d'appalto con i fornitori e le imprese, possono essere risolti con il servizio online di consulenza proposto dal portale Lavorincasa.it.



Dopo la richiesta effettuata online si verrà contattati gratuitamente dal relativo esperto che valuterà in maniera approfondita le proprie esigenze e richieste specifiche al fine di definire la consulenza e formulare il relativo costo, che in ogni caso parte da 65 €.



CADCASA, SOFTWARE DI PROGETTAZIONE GRATUITO

Software di progettazione molto semplice da usare, adatto soprattutto ai non addetti del settore. Permette di realizzare la planimetria della propria casa posizionando agevolmente muri, tramezzi, vani, finestre, porte interne e balconi. Numerose librerie di arredamento, di oggetti e simboli relativi agli impianti idraulici ed elettrici completano le funzioni di questo straordinario software adatto anche alle persone che non hanno esperienza di disegno CAD. Il software potrà essere scaricato gratuitamente sul proprio PC.



CALCOLO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Le applicazioni gratuite sul sito Lavorincasa.it.it permettono di calcolare, per l'impianto riscaldamento e condizionamento, le dimensioni dei radiatori in ogni ambiente, di conoscere la potenza della caldaia e la potenza dei climatizzatori in ogni stanza.

Per stimare la potenza necessaria della caldaia, il software esamina, le dimensioni dei locali e una serie di valori che riguardano il modello di radiatore e la temperatura minima desiderata.

Per conoscere la potenza necessaria sia in raffrescamento che in riscaldamento dei condizionatori, il software analizza, oltre alle dimensioni del locale, la presenza di persone che di norma frequenta la stanza, quella di elettrodomestici e lampade; inoltre, la temperatura minima invernale esterna.



Tutti i servizi possono essere usufruiti semplicemente registrandosi su www.lavorincasa.it , rivista specializzata di settore con numerose informazioni sui materiali e tecniche di ristrutturazione, consigli sull'arredamento e sul fai da te.