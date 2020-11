Quanto costa alle Sgr italiane la stretta Esma sulle commissioni di incentivo?

(Imagoeconomica)

Giro di vite del regolatore sul calcolo delle performance fee dei fondi, che nel 2019 hanno portato un miliardo nelle casse delle Sgr italiane

3' di lettura

Tempi duri per le commissioni di performance. Sulle spese aggiuntive che gravano sui fondi di investimento in caso di rendimenti positivi in termini assoluti o rispetto a un benchmark, e che in molti casi costituiscono una buona fetta dei ricavi delle società di gestione, sembra infatti essere arrivato il temuto giro di vite dell’Esma. Facendo seguito alle linee guida di aprile, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha appena pubblicato un documento che mira a regolamentare ...