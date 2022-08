Quanto durerà la crisi dei chip per il Ceo di STMicro, che punta sull’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo una trimestrale, l'ultima, che con 3,84 miliardi di ricavi ha battuto le stime degli analisti, per STMicroelectronics è tempo di guardare avanti. Per esempio alla recente partnership con GlobalFoundries. O al nuovo impianto che sta nascendo in Brianza. Jean-Marc Chery, che dell'azienda italo-francese è Presidente & Ceo, ha raccontato al Sole 24 Ore presente e futuro della società, soffermandosi sul momento attuale che sta attraversando l'industria dei chip, con una crisi che per Chery è più ...