Quanto ne sai di politica estera? Rispondi al quiz del Sole 24 Ore, una bussola per orientarsi in tempi difficili

L'era dell'incertezza. Il 24 febbraio 2022 è finita l'era del dopo guerra fredda, nata sulle ceneri del dell'Unione sovietica. Dopo 70 anni dalla fine del Secondo conflitto mondiale l'invasione russa dell'Ucraina ha riportato per la prima volta in Europa una guerra ad alta intensità. Assetti e alleanze si sono completamente modificati. I legami economici ed energetici tra la Russia e l'Europa, cresciuti anche negli anni Sessanta, sono stati recisi in modo netto. La spesa militare e per la difesa che negli anni Novanta e primi anni Duemila è costantemente diminuita, ha ricominciato ad aumentare dal 2014 con l'invasione della Crimea. E dopo il 24 febbraio 2022 è balzata alle stelle.

I governi stanno rivalutando tutto, dalle scorte di munizioni ai sistemi d’arma, alle linee di rifornimento. L'obiettivo della Nato di arrivare a una spesa per la difesa di ogni Paese pari al 2% del Pil è diventato un target minimo: Polonia e Gran Bretagna sono già al 4% del Pil. Gli effetti del conflitto non si limitano ai Paesi vicini dell’Ucraina. Cina, India, Taiwan e Stati Uniti ne osservano attentamente le implicazioni a migliaia di chilometri di distanza. Anche il Giappone ha rifondato il suo esercito e abbandonato la neutralità. Tanto che gli esperti del Pentagono trattano i teatri di sicurezza europeo e asiatico come interconnessi, o potenzialmente come uno solo.

C'è chi parla di un mondo multipolare o multicentrico, o piuttosto di un mondo diviso per aree di interesse. Un processo, a dire il vero, che era già cominciato con la presidenza Trump: l'America che pensa a sé e non si pone più come superpotenza mondiale al di sopra di tutto, come il super poliziotto o il cane da guardia che garantisce l'ordine globale.

La guerra di Putin all'Ucraina insomma ha definitivamente cancellato quell'era di speranze nata dopo la caduta del Muro di Berlino. Il mondo è di nuovo ridiviso in blocchi. Semplificando si potrebbe dire che da una parte c'è il mondo occidentale che difende democrazie e libertà occidentali, guidato da Stati Uniti con Europa e Gran Bretagna. Dall'altra, un altro grande blocco dei regimi autarchici, dove il potere è concentrato nelle mani una sola persona o espressione di un'elite di potere, guidato dalla Cina con la Russia. Con un altro terzo grande blocco, quello a Sud del mondo, dei Paesi emergenti e dei Paesi in via di sviluppo, alle prese con i problemi del debito e del cambiamento climatico, che vedono questa guerra lontana da loro e dai loro interessi. E preferiscono schierarsi con l'uno o con l'altro, a seconda delle convenienze economiche e politiche.

Un ulteriore elemento di incertezza in questo nuovo disordine mondiale è dato dalle tensioni nell'area dell'Indo Pacifico. Qualcuno ha scritto che il grande gioco, la partita dove si decidono gli equilibri geopolitici, si è spostato dall'Atlantico al Pacifico. Oltre alle tensioni e alle problematiche legate alla guerra ucraina, all'orizzonte ci sono quelle del prossimo conflitto probabile tra Cina e Taiwan, con la prima che non nasconde le ambizioni di fagocitare l'isola Stato entro il 2025. In un quadro, anche qui, di grossa instabilità. Tra le manovre militari cinese nel Mar Cinese Meridionale, le isole contese, le portaerei americane a un passo pronte ad attaccare, il riarmo nucleare di Pechino e l'ambizione di superare gli Stati Uniti e diventare la prima potenza mondiale.