Quanto possiamo fidarci dei beni di fiducia quando a pagare è qualcun altro?

La teoria economica standard prevede che se i principi di responsabilità e verificabilità non sono implementati, allora gli esperti forniranno sempre servizi di qualità bassa facendoli pagare come quelli di qualità alta. Questo in teoria, dicevamo, e in pratica? Davvero questi rischi previsti dalla teoria si verificano nella realtà? E con quale frequenza?

L’esperimento sul campo

Henry Schneider, economista della Queen’s University in Canada, ha cercato di rispondere a queste domande nell’ambito del mercato delle riparazioni automobilistiche. A questo fine ha escogitato un esperimento sul campo durante il quale visita 40 officine dislocate in quattro città differenti di due diverse contee del Connecticut. In ognuna di queste officine si reca con un’auto piuttosto malmessa: il cavo della batteria allentato che causa problemi con l’avviamento; il liquido nel radiatore ad un livello insufficiente; una luce posteriore mancante; il cavo di una candela usurato e altre parti usurate ma ancora ben funzionanti. La tipologia di questi problemi viene attentamente pensata per individuare casi di overtreatment e di undertreatment. Il problema di avviamento, per esempio, si può risolvere sia sostituendo il cavo della batteria, che cambiando, ingiustificatamente, tutto il motorino di avviamento. Al contempo il liquido di raffreddamento basso e il fanalino mancante aiutano ad indentificare l’impegno profuso dal meccanico per risolvere anche problemi minori, non urgenti, ma potenzialmente pericolosi.

Il ruolo della reputazione

Schneider introduce un ulteriore elemento di interesse nel suo esperimento: il ruolo della reputazione. In metà delle officine, infatti, quando porta l’auto a riparare, fa notare incidentalmente che si sta per trasferire a Chicago e che vuole far controllare l’auto prima di affrontare un lungo viaggio di sola andata. Nel secondo gruppo di officine, al contrario, racconta di essersi appena trasferito in quella città e che si appresta a fare un ulteriore viaggio di andata e ritorno per terminare il trasloco. Nel primo caso il meccanico capisce di avere a che fare con un cliente che, presumibilmente, non rivedrà mai più, nel secondo caso, invece, si presenta un cliente con il quale, potenzialmente, intraprendere una relazione di lunga durata. Solo in questo secondo caso il meccanico avrebbe un incentivo ad investire in reputazione.

Quali comportamenti emergeranno in quest’esperimento e quale efficacia mostrerà la possibilità di costruirsi una reputazione nel mitigare eventuali comportamenti opportunistici?

Il primo dato degno di nota è la differenza di costi. Nel trattamento senza reputazione le officine fanno pagare in media $ 59,75 per la visita diagnostica necessaria ad elaborare un preventivo dei lavori di riparazione, mentre il costo medio nel trattamento con reputazione è pari a $ 37,70. Per il resto i dati di Schneider mostrano che, indipendentemente dal ruolo della reputazione, il 30% circa dei meccanici propone interventi non necessari. Ciò che denota, quindi, il comportamento dei meccanici è il problema dell’overtreatment: hanno fatto pagare il giusto per interventi che, però, non erano strettamente necessari e la possibilità di investire in reputazione sembra non avere nessun impatto sull’incidenza di questo comportamento (“Agency Problems and Reputation in Expert Services: Evidence from Auto Repair”, Journal of Industrial Economics, 60(3), 2012, pp. 406-433). La verificabilità legata alla presenza dei pezzi sostituiti riduce il problema di undertreatment ma non previene l’overtreatment e l’overcharging sul costo del preventivo.