Quanto può durare il boom delle obbligazioni centennali

Tuttavia è evidente che si tratta di movimenti speculativi legati a situazioni temporanee di mercato e che non esiste una base di domanda stabile. Senza una pianificazione adeguata, un governo rischia di dover pagare un premio aggiuntivo non indifferente sulle emissioni ultra-long che vanificherebbe i benefici derivanti da un allungamento della durata media del debito.

Non a caso sono solo 2 i governi che sono in grado di finanziarsi a lunghissimo termine in maniera regolare: il Giappone, che effettua dal 2007 emissioni periodiche a 40 anni e il Regno Unito, che porta avanti un programma di finanziamento a 50 anni. Questa diversa modalità di funding si riflette in una durata media del debito significativamente più lunga rispetto alle altre principali economie industrializzate, più che doppia per il governo britannico.

DURATA RESIDUA DEL DEBITO GOVERNATIVO DI ALCUNE GRANDI ECONOMIE MONDIALI DURATA RESIDUA DEL DEBITO GOVERNATIVO DI ALCUNE GRANDI ECONOMIE MONDIALI

Il caso del Regno Unito merita un approfondimento: infatti non solo il governo, ma anche le principali corporations britanniche nel settore energetico e delle utilities si finanziano in maniera regolare sul lunghissimo termine, principalmente attraverso titoli indicizzati all'inflazione. Questa unicità del sistema finanziario britannico dipende dal fatto che il governo è riuscito a creare una base di domanda stabile per il debito a lunga scadenza, trovando un interlocutore naturale nel sistema dei fondi-pensione privati.

Il sistema pensionistico a base volontaria del Regno Unito è tra i più sviluppati del mondo, insieme a quello Usa. In media il mercato dei fondi-pensione è 10 volte più ampio rispetto al resto dell'Unione europea (Ue), quindi ci sono ampi margini di manovra per connettere in maniera efficace le esigenze di finanziamento del governo con quelle di redditività del settore. I fondi pensione tipicamente cercano un rendimento garantito stabile che permetta di assicurare il pagamento regolare delle pensioni e di minimizzare la quantità di liquidità in portafoglio, contenendo allo stesso tempo i rischi. Il titolo di Stato a lungo termine è pertanto l'investimento ideale per un fondo-pensione.

Tuttavia l’elevata dimensione del mercato dei fondi-pensione non spiega completamente il dato outlier del Regno Unito in termini di durata media del debito. Infatti, se si misura il ratio tra controvalore dei fondi-pensione e debito (governativo e corporate) oltre i 10 anni, si osserva un valore del 160%, 7-8 volte superiore rispetto a Germania, Italia e Francia, ma decisamente superiore anche a quello Usa (120%). In sostanza i fondi-pensione britannici sono molto più sviluppati di quelli americani rispetto all'ammontare di debito negoziabile a lunga scadenza, nonostante il mercato Usa sia notevolmente più ampio.