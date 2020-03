Quanto può durare? Le Borse testano il punto di rottura La caduta dei listini è ancora ritenuta temporanea, ma alcune aree vulnerabili potranno rendere la crisi strutturale di Andrea Franceschi, Morya Longo

«Il mercato può restare irrazionale più a lungo di quanto tu possa rimanere solvibile». Più di tante analisi e di tanti dati, questa vecchia massima di John Maynard Keynes riassume con efficacia il vero pericolo che oggi i mercati finanziari si trovano ad affrontare: il tempo. Se da un lato fa ben sperare il fatto che la Borsa di Shanghai abbia già recuperato tutto il terreno perso a causa del coronavirus (perché significa che basta la stabilizzazione dell’epidemia per far calmare i mercati), dall’altro bisogna domandarsi quanto possa durare l’emergenza su tutti gli altri listini del mondo prima che superino il “punto di non ritorno”.

Per capirci: quanto tempo può durare a Wall Street o sulle Borse europee la super-volatilità, prima che scattino tutti quei meccanismi in grado di far davvero crollare il castello di carte della finanza? In un mondo super-indebitato, in mercati illiquidi, in un mercato finanziario sempre più affidato alla tecnologia, quanto a lungo si può tirare davvero la corda? La maggior parte degli investitori è convinta che il punto di non ritorno sia ancora lontano. Ma ci sono almeno quattro vulnerabilità da monitorare. Ecco quali.

1) Il super debito: sostenibilità a rischio

Anni di liquidità facile hanno favorito la corsa al credito da parte delle aziende. Così oggi il loro debito, a livello globale, è arrivato a oltre i 74mila miliardi di dollari. Il 94% del Pil. Record storico. Affinché questa situazione resti sostenibile servono tre elementi: tassi bassi, profitti aziendali adeguati e fiducia sui mercati. Gli investitori e le banche devono insomma avere l’umore giusto per continuare a prestare denaro alle imprese quando i debiti giungono a scadenza.

È qui che il coronavirus può diventare l’elemento di rottura. E può compromettere la capacità delle aziende di far fronte ai debiti. In Europa - segnala UniCredit - le società non finanziarie hanno grandi rimborsi all’orizzonte: per quelle ad alto rating (Investiment Grade) il debito obbligazionario in scadenza è pari a 80 miliardi di euro quest’anno e 140 l’anno prossimo. Per quelle ad alto rischio (high yield) i numeri sono contenuti per quest’anno (12 miliardi) ma significativi il prossimo (29 miliardi).

«A rischiare di più - spiega Alberto Gallo, gestore del fondo Algebris Macro Credit - sono le cosiddette ”zombie companies”, ossia aziende indebitate e high yield che operano in settori in declino che non hanno fatto le necessarie ristrutturazioni sopravvivendo in questi anni solo grazie al basso costo di rifinanziamento del debito». «Il debito è concentrato soprattutto su alcuni settori, come i ciclici, l’energia e le vendite al dettaglio», aggiunge Luigi Nardella, Cfa di Ceresio Sim. Infatti entrambi i gestori indicano l’energia, le vendite al dettaglio e il trasporto aereo come i settori più vulnerabili.