Quanto si impiega per andare al lavoro o a scuola? In media 52 minuti a Roma, 43 a Milano L’applicazione web dedicata alla mobilità urbana ha calcolato quanto tempo impiegano le persone per andare a lavorare o in classe di Nicoletta Cottone

2' di lettura

Per alcune persone andare al lavoro significa affrontare un vero e proprio viaggio. Moovit, l’applicazione web dedicata alla mobilità urbana, ha calcolato quanto tempo impiegano in media ogni mattina le persone per raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio. Il tempo di viaggio, sottolinea Moovit, include i percorsi a piedi, l’attesa alla fermata e il tempo trascorso a bordo dei mezzi. Insomma tutto quello che i cittadini si trovano ad affrontare ogni giorno per andare al lavoro , a scuola o all’università.

TEMPO MEDIO DI VIAGGIO NEL MONDO In minuti

Maglia nera a Instanbul

A livello globale maglia nera a Instanbul: si impiegano 72 minuti per recarsi al lavoro, a scuola o all’università. La seconda è Città del Messico, con 69 minuti. Terza è Rio con 67 minuti. Negli Stati Uniti sono in testa, parimerito, Los Angeles e Miami con 56 minuti, seguite da New York con 54. Si impiegano 49 minuti a Parigi, 46 a Madrid, 45 minuti a Londra, 43 a Berlino.

Nel traffico della capitale si impiegano 52 minuti

In Italia la maglia nera è per Roma: con il traffico della Capitale servono 52 minuti per andare al lavoro o a scuola. Sul podio ci sono anche Napoli, con 46 minuti, e Milano con 43. La classifica stilata nel Belpaese da Moovit prosegue con i 41 minuti che si impiegano a Torino, i 38 di Venezia, i 36 di Firenze, Palermo e Trapani. Poi ci sono Bologna con 35 e Genova e Savona con 33.

TEMPO MEDIO DI VIAGGIO IN ITALIA In minuti

Ecco chi impiega più di due ore

L’applicazione ha calcolato che il 19,75% dei napoletani impiegano fra una e due ore per recarsi al lavoro. A Roma il 26,13% ha bisogno di un tempo fra una e due ore, a Milano il 15,63 per cento. Impiegano oltre due ore per raggiungere il posto di lavoro il 3,49% dei napoletani e il 3,36% dei romani. A Bologna, Genova e Savona circa il 57% ci mette al massimo 30 minuti. In 30 minuti a Milano arriva al lavoro solo il 35,62%, a Roma solo il 25,27 per cento.

Per approfondire

● Autobus: rivoluzione ecologica nelle città