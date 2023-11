Quanto spenderanno e cosa vorrebbero comprare gli italiani durante il Black Friday

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono promettenti le previsioni per il prossimo Black Friday che si svolgerà tra il 17 e il 27 novembre. Il budget medio è di 232 euro con una crescita di circa il 20% contro i 194 euro spesi lo scorso anno. Un aumento con una doppia valenza: l’obiettivo di risparmiare qualche cosa sui regali di Natale. Una mossa che interessa una amplia platea perché quasi un terzo degli italiani pensa di acquistare durante il Black Friday fino alla metà dei pensieri per il Natale. La voglia di spendere c’è ma solo se le offerte dei commercianti verranno valutate come realmente convenienti. Di quanto? Uno sconto tra il 30% e il 40% del prezzo. E solo un quarto degli italiani ha intenzione di recarsi nei negozi fisici. È quanto emerge dalla ricerca PwC «Black Friday Survey 2023» in cui si analizza la propensione alla spesa. Il rito del Black Friday interessa l’85% degli italiani e circa la metà è pronta ad acquistare.

Erika Andreetta, EMEA Fashion & Luxury Leader e Partner PwC Italia, «In una fase complessa e di grandi cambiamenti come quella attuale, l’ultimo studio di PwC evidenzia l’interesse ancora alto dei consumatori di fare acquisti durante le promozioni del Black Friday e Cyber Monday - spiega Erika Andreetta, Emea Fashion & Luxury Leader e Partner PwC Italia -. In Italia, l’interesse medio dei consumatori è addirittura superiore rispetto alla media europea, che si attesta sul 73% rispetto all’85% italiano. La digitalizzazione dei brand continua ad accelerare la loro penetrazione online, in tutta Europa la spesa effettiva in queste giornate è in crescita rispetto al 2022. Guardando al 2021 i volumi di acquisti online sono aumentati del 204% nel periodo tra il 21-24 novembre 2022, e del più 233% nella sola giornata del 23 novembre».

Loading...

A guardare le intenzioni nel “carrello della spesa” entreranno soprattutto capi d’abbigliamento, scarpe e accessori oltre all’immancabile elettronica di consumo e l’Hi-tech, i prodotti per la bellezza e la salute per finire con gli articoli per la casa. Si punta soprattutto a fare acquisti per se stessi e per i familiari. Il 38% del campione intende comprare solo articoli di cui necessita, il 30% cercherà di evitare gli acquisti d’impulso e il 27% sceglierà solamente prodotti sostenibili. Ma prima di acquistare si scandagliano i siti di e-commerce di piattaforme e marchi alla ricerca o forse a caccia di offerte. Che non sempre si rivelano tali. Per evitare delusioni e fregature si può già ora iniziare a segnarsi i prezzi dei prodotti che più interessano oltre a consultare uno dei tanti comparatori online che evidenziano il trend dei prezzi anche nel corso degli ultimi dodici mesi.