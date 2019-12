L’economia dell’albero di Natale: quanto spenderemo per gli addobbi

«Importiamo punte di abete anche dall’Olanda», raccontano da Rattiflora, «perché è uno dei mercati più grossi. Poi da alcuni anni spingiamo gli alberi ricostruiti: un cono di legno a cui applichiamo fronde vere. Quest’anno dovrebbero avere un riscontro maggiore». «Per Natale arrivano alberi in Italia anche dal Nord Europa e dalla vicina Austria», aggiunge Bazzana di Coldiretti, che ricorda come il rapporto tra piante coltivate e alberi che derivano da diradamenti e potature indispensabili per la gestione dei boschi sia di 9 a 1.

Gli abeti natalizi in commercio sono tutti provenienti da coltivazioni controllate: il vivaista è iscritto a un registro ufficiale e ogni esemplare venduto, sia in vaso che reciso, «dovrebbe avere un cartellino», sottolinea ancora Bazzana. È lo scontrino della filiera certificata: ogni albero espiantato o tagliato viene rimpiazzato da una nuova pianta. Non c’è alcun disboscamento selvaggio. Alla fine delle feste, gli alberi veri in vaso, se sopravvissuti, vanno ripiantati, nei giardini o nei vivai di provenienza. Per gli altri, c’è il compostaggio.

I vivaisti più piccoli come Maria Apa, titolare dell’omonima azienda nel Casentino che vende 2-300 alberi di Natale all’anno più altri prodotti come le patate, lamenta grosse difficoltà: «Non è più come 10 anni fa. La gente non vuole spendere più di 8-10 euro per esemplari da 1,5 metri. Soprattutto, vuole un albero che non si rovini: in casa fa caldo, cadono gli aghi, sporca. Così scelgono la plastica. Se non riusciamo a vendere dobbiamo comunque diradare il bosco, altrimenti le piante diventano rosse sotto, brutte». Di soli alberi di Natale non si vive. Eppure, in questo momento dell’anno, l’appuntamento degli addobbi attorno a «o tannenbaum» rimane irrinunciabile.