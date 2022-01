Quanto vale il capitale reputazionale?

Questo caso concreto, così come la teoria sottostante, sembrano mostrare inequivocabilmente che il desiderio di accumulare capitale reputazionale dovrebbe essere considerato come un potente alleato dai regolatori e dai policy-makers oltre che da chi progetta organizzazioni e mercati, perché consente, in genere, di ottenere miglioramenti di efficienza in modo decentralizzato, riducendo l'azzardo morale e spesso anche la selezione avversa, in modo efficace ed economico per la collettività. Forse anche per questo il sistema della “Grade Card” californiana si è diffuso velocemente.

Oggi in molte grandi città americane, inglesi e australiane è possibile trovare delle app per smartphone che, usando dati georeferenziati, non solo indicano i ristoranti del quartiere, le loro specialità, il prezzo medio di un pasto, ma anche la qualità igienica delle loro cucine. Un ottimo sistema di scelta per i consumatori e un bell'incentivo al rispetto delle norme e. Sembra non averlo ancora capito Felix che con il suo ristorante francese sulla West Broadway a New York ottiene una brutta C; lo ha capito, invece, e molto bene, Gigino che sulla vetrina della sua trattoria a Downtown Manhattan oggi può sfoggiare con orgoglio una bella e lucrosa A.