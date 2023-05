Quanto vale l'economia delle piattaforme digitali

Chi mette a disposizione queste piattaforme ci trae un grande guadagno. Le commissioni richieste ammontano mediamente al 16,5% del fatturato intermediato dalle piattaforme digitali nel 2020, e al 16,7% nel 2021. “Esiste un rischio di dipendenza tecnologica, economica e finanziaria delle imprese dalle piattaforme, che richiama, anche se in misura ridotta, lo stesso rapporto sbilanciato che queste hanno coi lavoratori” racconta Sebastiano Fadda, Presidente di INAPP. Al 32% delle aziende della ristorazione e al 19% nel settore del turismo è capitato almeno una volta di perdere clienti per disservizi causati dalle piattaforme con cui lavorano, fino ai ritardi nei tempi di incasso dei pagamenti mediati dalle piattaforme.

Una crescita siffatta significa anche un’evoluzione del mercato del lavoro, ossia sempre più persone impiegate in settori legati alla rete. Secondo il rapporto The platform economy in Europe di Etui, coloro che nel 2021 hanno lavorato su Internet nei 12 mesi precedenti l’intervista rappresentano 17% di tutti gli intervistati. Un un quarto di loro – il 4,3% del totale - ha dichiarato di aver svolto questo lavoro attraverso una piattaforma online. Il resto di questi lavoratori di Internet (il 12,6% di tutti gli intervistati) hanno svolto compiti che non sono direttamente classificati come internet jobs ma che utilizzano comunque la rete per parte della propria giornata.

Il lato oscuro della Luna sono le condizioni di lavoro dei tanti che lavorano nella Platform Economy, in particolare nel delivery. Si tratta di un tema centrale nella definizione di un sistema realmente inclusivo. Secondo un documento dell’International Labour Organization (ILO) dal titolo Decent work in the platform economy (dicembre 2022), la crescita della platform economy e del platform work rappresenta un'opportunità di lavoro creazione e organizzazione più flessibile dei processi produttivi, ma anche una sfida in termini di concorrenza leale tra le imprese e di tutela occupazionale e sociale protezione per i lavoratori che siano coerenti con gli standard di lavoro dignitoso.

I dati del Consiglio Europeo mostrano che il 55% di chi lavora nella Platform Economy guadagna meno di quello che nel proprio paese è considerato come salario minimo, e il 41% del tempo a loro richiesto è di fatto non retribuito, ad esempio il tempo di attesa fra una consegna e l’altra in chi lavora nelle consegne a domicilio. Uno su cinque di questi lavoratori è classificato come “freelance” mentre in realtà svolge lavoro da dipendente, pur non avendo alcun diritto che invece sarebbe garantito con un contratto di lavoro dipendente. Il Platform economy database dell’EuroFound, strumento dell’Unione Europea per monitorare i diritti dei lavoratori, che contiene informazioni su 300 casi giudiziari che rguardano la Platform Economy, rileva che a Milano una società di delivery con sede in Unione Europea è stata condannata dal tribunale del lavoro a reintegrare un licenziato come dipendente a tempo pieno. La Corte ha ritenuto che il rider debba avere tutti i diritti di un lavoratore dipendente, in quanto tale, il singolo sarà reintegrato alle condizioni del contratto collettivo di 1.400 euro al mese per 14 mesi, oltre al rimborso dello stipendio perduto e al pagamento delle spese per il procedimento.

