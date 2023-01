Quanto vanno veloci realmente le connessioni a banda ultralarga?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Belle le nuove connessioni banda ultra larga, ma quanto vanno veloci realmente? E gli operatori in quanto tempo rispondono ai reclami? Finora. la risposta a questi quesiti ha lasciato molto a desiderare, ecco perché l'Autorità garante delle comunicazioni interviene oggi con nuovi diritti per gli utenti internet.

Imporrà agli operatori tra l'altro di comunicare la velocità media reale delle proprio offerte fibra ottica e fisso-wireless e i tempi di assistenza cliente. L'Autorità inoltre misurerà questi valori, ogni sei mesi, per avere una verifica indipendente.

Loading...

Adeguamento imposto dal Codice delle comunicazioni

L'intervento regolamentare, contenuto in una delibera appena pubblicata dall'Autorità, serve sia ad aggiornare i diritti degli utenti ai tempi della banda ultra larga sia a adeguarsi a quanto richiesto dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Un aggiornamento era necessario, in un'era in cui internet di buona qualità (reale, non solo teorica) è necessaria a molti per lavorare, studiare o vedere le partite di calcio. Analogo intervento è previsto dall'Autorità per i servizi mobili. Si tenga conto che queste, contenute nella delibera Agcom, sono per ora indicazioni sottoposte a consultazione pubblica, prima dell'approvazione finale, prevista comunque a stretto giro (due-tre mesi).

Già ora gli operatori sono obbligati a comunicare alcune caratteristiche delle offerte, come velocità minima, ritardo massimo e perdita di pacchetti (valori utili per servizi live come calcio e videogame in multiplayer). Si aggiungono altri valori come la velocità media reale disponibile nel 90 per cento della giornata e “una spiegazione chiara e comprensibile dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale in caso di discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra la prestazione effettiva del servizio di accesso a Internet riguardante la velocità o altri parametri di qualità del servizio e la prestazione”.

Misurazione in vista per velocità e latenza della connessione

Agcom misurerà dal canto suo valori come velocità e latenza della connessione, tasso di riparazione guasti e risposta ai reclami. Si vuole inoltre migliorare Misura Internet, il servizio e sito dell'Autorità . L'attuale sistema prevede che le sonde regionali usate da Agcom sulla rete misurino la qualità delle due offerte più vendute dagli operatori. La rapida evoluzione tecnologica rende però poco utili i dati delle misurazioni delle offerte più vendute (spesso basate su tecnologie Adsl) per gli utenti che vorrebbero sottoscrivere offerte più all'avanguardia tecnologica. Agcom quindi vuole che sia misurato anche una terza offerta per ogni operatore, quella con velocità più alte.