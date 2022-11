Quantum computing, Italia indietro ma i grandi iniziano le sperimentare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il quantum computing in Italia è prerogativa di pochi: il 50% delle grandi aziende non possiede alcuna conoscenza in merito, mentre solo il 14% ha avviato una o più sperimentazioni. Sono più di venti i progetti rilevati, di cui tre annunciati pubblicamente.



C’è da registrare però che quest’anno finalmente anche l'Italia entra a far parte dei governi che hanno deciso di investire in queste tecnologie di frontiera con un finanziamento di 320 milioni di euro in tre anni per un Centro Nazionale su Hpc (High-performance computer), Big Data e quantum computing, recentemente costituito. È un segnale positivo di attenzione verso una tecnologia critica per la competitività economica e per la sicurezza nazionale.

Tuttavia, gli investimenti arrivano con ritardo e sono ancora esigui rispetto ad altri paesi europei: tra gli oltre 7 miliardi stanziati in Europa, a livello comunitario e nei singoli paesi attraverso politiche nazionali, la Germania ha allocato 2,65 miliardi di euro tra il 2018 e il 2028, la Francia 1,8 miliardi nell'orizzonte 2020-2026.

Il quantum computing in Italia

La prima edizione dell’Osservatorio Quantum computing & Communication del Politecnico di Milano sottolinea che l'approccio avuto finora ha generato uno scenario italiano caratterizzato da centri di ricerca pubblici all'avanguardia ma poco valorizzati in una visione strategica d'insieme. Inoltre, il panorama dell'offerta è in mano a grandi aziende internazionali che hanno attivato team nel nostro Paese e società di consulenza che hanno iniziato a lavorare con alcuni grandi clienti a progetti di sperimentazione applicativa.

Si tratta di grandi aziende all'avanguardia, caratterizzate da capacità di investimento e cultura sull'innovazione, decise a rendersi precursori della tecnologia nel paese.